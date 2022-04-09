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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

09.04.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kıran kırana mücadele devam ediyor. 8 Nisan akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Adaya veda eden son isim, Gönüllüler takımında yer alan Ardahan Uzkanbaş olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımının mücadelesi ekranlara geliyor. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden taraf, konseyde eleme adayını belirliyor. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'un 8 Nisan akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunun ilk etabında kadın yarışmacılar yerini aldı. Kadınlar yarışını kazanan taraf Gönüllüler oldu. İkinci etapta parkurda yerini alan erkekler ise kıran kırana mücadele etti. Bu yarışı alan taraf ise Ünlüler oldu. Böylelikle en iyiler yarıştı ve dokunulmazlığın sahibi Gönüllüler oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı Barış oldu. Barış Murat Yağcı 5, Gizem Memiç 3 oy aldı.

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TV8 survivor
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