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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

14.06.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 13 Haziran Pazartesi yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Finale doğru elemelerin hızlandığı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde Ogeday, Atakan, Berkan ve Nisa'dan oluşan mavi takım ile Nagihan, Adem, Hikmet, Ayşe ve Batuhan'dan oluşan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan ünlüler takımı oldu.

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ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı olmuştu.

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Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ada konseyinde oylama yaptı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu. Survivor'da elenen isim ise 14 Haziran Salı akşamı belli olacak.

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Survivor'da eleme adayı kim oldu?Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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survivor
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