Survivor'da eleme adayı kim oldu? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde Ogeday, Atakan, Berkan ve Nisa'dan oluşan mavi takım ile Nagihan, Adem, Hikmet, Ayşe ve Batuhan'dan oluşan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan ünlüler takımı oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı olmuştu.



Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ada konseyinde oylama yaptı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu. Survivor'da elenen isim ise 14 Haziran Salı akşamı belli olacak.



