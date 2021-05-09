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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor 2021’de market ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

09.05.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sevilen yarışma programı Survivor’da yeni takımlar ilk kez karşı karşıya geldi. Kırmızı ve Mavi takımlar önce market sonra da dokunulmazlık mücadelesi verdi. Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Market oyununu kim kazandı? Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor 2021’de market ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de bu akşam market oyunu ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler Gönüllüler olarak başlayan Survivor Türkiye’de sezona Mavi takım ve Kırmızı takım olarak devam ediliyor.

Haftalık erzak için market oyununda kıyasıya mücadele eden takımlar daha sonra güçlerini dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

Bu akşam Survivor’da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? Market oyununu kim kazandı? Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor yeni bölüme dair gelişmeler, detaylar haberimizde.

SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım ile Kırmızı takım arasında market oyunu mücadelesi yaşandı. Yeni oluşturulan bu takımlar, haftalık erzak paketini kazanmak için parkurda kıran kırana çekişti. Oyunda çekişme ve heyecan çok yüksekti. Sonuna kadar mücadele içinde geçen oyunda skor 6-6 oldu. Ve son sayı için Berkay - İsmail, Poyraz - Steven ikilisi çıktı. Bayrak yarışında kazanan Kırmızı takım, ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de takımların karıştırılması ile oluşan yeni takımlar, ilk defa dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Mavi takım kazandı.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım için ada konseyi toplandı. Yeni takımlar ilk defa ada konseyine çıktı. Seyirci oylaması sonrasında Kırmızı takımda bir eleme adayı yazıldı. Oylama sonucunda ismi yazılanlar; İsmail bir kere, Batuhan üç kere oldu. Bu durumda son oyun açılmasına gerek kalmadı. Ve Batuhan, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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TV8 survivor
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