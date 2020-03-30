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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 01:06 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 29 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 31. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları mücadele etti. Survivor son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama sonucunda ise haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan yarışmacı

Survivor son bölümde takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarıştı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmıştı. Bugün oynanan 2. dokunmazlık oyununu ünlüler takımı 1-0'lık avantajla çıktı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler, en iyi atışı yapmaya çalıştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda, Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım bayram yarışı sonrası belli oldu.

Survivor 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta ünlüler takımı kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Gönüllüler takımının yaptığı oylama ile Survivor eleme adayı Yunus Emre oldu. Sms oylamasında en yüksek oyu alan iki yarışmacı ise, elemeye kalacak diğer iki ismi belirleyecek. Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde bu üç yarışmacı arasında en az oyu alan isim adaya veda edecek.

Eleme adayı olan Yunus Emre, konseyde duygularını ifade etti. Yunus Emre, şunları söyledi;

"Kimseye alınmadım gücenmedim. Değişik bir konsey olacak. Katkı da sağlayamadım. Buradan gitsem de SMS birincisi de çıkıp ismimi söyleseydi ona karşı da saygısızlığım olmadan buradan gidecektim."

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Survivor, survivor eleme adayı, survivor dokunulmazlık,

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