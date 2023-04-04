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Survivor'da eleme adayı olan Barış Telli ve Buse Plan birbirine girdi! "Benim ampute olduğum sizin beyninizden çıkmıyor"

04.04.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023’da dün akşam eleme konseyi gerçekleştirildi. Yapılan oylamanın ardından Ünlüler Takımı yarışmacıları arasında bulunan Barış Telli eleme adayı oldu. Takım arkadaşları tarafından uzun süredir eleme potasına gönderilen milli sporcu Barış Telli "Benim ampute olduğum sizin beyninizden çıkmıyor" dedi ve sitem etti.

Survivor'da eleme adayı olan Barış Telli ve Buse Plan birbirine girdi! "Benim ampute olduğum sizin beyninizden çıkmıyor"

Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler Takımı yarışmacıları arasında yapılan oylamanın ardından dün akşam Barış Telli eleme potasına giden isimlerden biri oldu. Küçük yaşlarda top peşinde koştuğu sırada bir aracın çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden yarışmacı yeni bölüm fragmanında takım arkadaşı Buse Plan ile tartıştı.

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"KULLANMA ARTIK ŞUNU"

"Benim ampute olduğum sizin beyninizden çıkmıyor" diyen Barış Telli’ye Buse Plan tepki gösterdi. Plan, "Ne alakası var ampute olmanla. Beni delirtme kullanma artık şunu. İşine geldiği zaman herkesle eşitsin, işine gelmediği zaman herkesin yattığı yerde yatmıyorsun." diye bağırdı.
"Bu algıyı değiştirmek için" diyen Barış Telli'ye Buse Plan "Bu algıyı değiştirmemekle ne alakası var. Sana yazıklar olsun" dedi.

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"ISRARLA UNUTTURMAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Telli daha sonra verdiği röportajda "Israrla unutmamaya ve unutturmamaya çalışıyorlar. Demek ki o zaman burada beyin amputeliği ortaya çıkıyor." cümlelerine yer verdi.

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Buse Plan ise röportajında "Barış istediği zaman, istediği yerden, istediği şeyleri gösterebiliyor" dedi.

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survivor Barış Telli ele

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