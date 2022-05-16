Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 6 yarışmacı sms oylamasına çıktı!

Survivor 2022 All Star son bölümde 6. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığını ünlüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da elenen Barış'ın ardından aynı hafta Merve ve Parviz de sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılması nedeniyle eleme yapılmamıştı.

Survivor'da ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı da Berkan Karabulut olmuştu.

Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında 4. eleme adayı Seda oldu. Beşinci eleme adayı ise gönüllüler takımından Ogeday oldu.



Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, ada konseyinde oylamaya gitti. Arkadaşları tarafından en çok adı yazılan ve altıncı eleme adayı olan isim ise Hikmet oldu.

SMS OYLAMASI YAPILDI

Böylece Survivor'da Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet elemeye kalan yarışmacılar oldu. Eleme potasına giren 6 yarışmacı için sms oylaması yapıldı. Survivor'da veda eden isim ise 17 Mayıs Salı akşamı belli olacak.

