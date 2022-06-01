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  4. Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu mu? 31 Mayıs Survivor'da kim elendi?

Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu mu? 31 Mayıs Survivor'da kim elendi?

01.06.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da Sude Burcu'nun gidişinin ardından adı potaya yazılan ilk isim Anıl Berk Baki, ikincisi Ayşe Yüksel, üçüncüsü ise Sema Aydemir olmuştu. 31 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümde, dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adayını yazmak zorunda kaldı. Peki Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu mu? 31 Mayıs Survivor'da kim elendi? İşte ayrıntılar...

Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu mu? 31 Mayıs Survivor'da kim elendi?

Survivor'da vakit geçtikçe adada kalmak isteyen yarışmacılar performans olarak daha fazla efor sergilemeye başladı. Survivor'da dördüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kırmızılar oldu. Peki Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu mu? 31 Mayıs Survivor'da kim elendi? İşte ayrıntılar...

Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu mu? 31 Mayıs Survivor'da kim elendi?

Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu mu? 31 Mayıs Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Kırmızı takım Anıl Berk Baki, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir'in olduğu potaya 4. eleme adayı olarak Batuhan Karacakaya'nın adını çıkardı.

Potada yer alan dörtlüden bir isim Survivor macerasına veda edecek.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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