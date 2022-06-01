Survivor'da vakit geçtikçe adada kalmak isteyen yarışmacılar performans olarak daha fazla efor sergilemeye başladı. Survivor'da dördüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kırmızılar oldu. Peki Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu mu? 31 Mayıs Survivor'da kim elendi? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Kırmızı takım Anıl Berk Baki, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir'in olduğu potaya 4. eleme adayı olarak Batuhan Karacakaya'nın adını çıkardı.

Potada yer alan dörtlüden bir isim Survivor macerasına veda edecek.

