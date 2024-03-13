MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Gizem ve Merve'nin barışmasından memnun olmayan Aleyna'nın bakışları dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyanın diline düştü

Survivor'da Gizem ve Merve'nin barışmasından memnun olmayan Aleyna'nın bakışları dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyanın diline düştü

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 10:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da Aleyna'nın Gizem'i Merve'yi yazması konusunda ikna etmesi sonucu yakın arkadaş olan Gizem ve Merve küsmüştü. Son bölümde Gizem ve Merve'nin sarılıp barıştığı anda ise Aleyna'nın bakışları dikkat çekti.

Survivor'da Gizem ve Merve'nin barışmasından memnun olmayan Aleyna'nın bakışları dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyanın diline düştü

Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Son yılların en olaylı Survivor'ında olaylar hız kesmeden devam ediyor.

aleynamerve

Survivor'da Merve ve Gizem'in dostluğu Aleyna'nın sözlerinden dolayı bozulmuştu. Gizem'in Aleyna'nın sözlerinden sonra eleme adayı olarak Merve'yi yazması onu çileden çıkarmıştı.

Yarışma sırasında Gizem ve Merve sarılıp barışırken Aleyna'nın tavrı izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

aleyna8

Söz konusu sahneyle ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Sosyal medyada "Aleyna gelmiş geçmiş en tehlikeli yarışmacı...", "İki dostun arasını bozdu", "Aleyna'nın suratına bak sen", "Samimiyetsiz arkadaşlığı aynen Aleyna gibi izledim" gibi yorumlar yapıldı.

aleyna1

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 kişi tarafından tecavüze uğradı! Sosyal medya ayağa kalktı 4 kişi tarafından tecavüze uğradı! Sosyal medya ayağa kalktı
Beklenmedik veda! İki bomba ayrılık...Beklenmedik veda! İki bomba ayrılık...
Boğazdaki yalısının kapılarını ilk kez açtı! Boğazdaki yalısının kapılarını ilk kez açtı!
Anahtar Kelimeler:
survivor ele
En Çok Okunan Haberler
Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

Türkiye'ye dönen uçakta kabus

Türkiye'ye dönen uçakta kabus

Dehşetin izleri o telefon konuşmasında

Dehşetin izleri o telefon konuşmasında

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

2 litresi 25 TL! O bitkinin kökünden yapılıyor... Şifa dolu

2 litresi 25 TL! O bitkinin kökünden yapılıyor... Şifa dolu

Altın ararken karşısına çıkan kedi küfürler etti! "Korktum tabi"

Altın ararken karşısına çıkan kedi küfürler etti! "Korktum tabi"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.