Survivor'da Gizem ve Merve'nin barışmasından memnun olmayan Aleyna'nın bakışları dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyanın diline düştü

Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Son yılların en olaylı Survivor'ında olaylar hız kesmeden devam ediyor.

Survivor'da Merve ve Gizem'in dostluğu Aleyna'nın sözlerinden dolayı bozulmuştu. Gizem'in Aleyna'nın sözlerinden sonra eleme adayı olarak Merve'yi yazması onu çileden çıkarmıştı.

Yarışma sırasında Gizem ve Merve sarılıp barışırken Aleyna'nın tavrı izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Söz konusu sahneyle ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Sosyal medyada "Aleyna gelmiş geçmiş en tehlikeli yarışmacı...", "İki dostun arasını bozdu", "Aleyna'nın suratına bak sen", "Samimiyetsiz arkadaşlığı aynen Aleyna gibi izledim" gibi yorumlar yapıldı.









