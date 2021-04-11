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Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

11.04.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Survivor 2021’de heyecan veren oyunların ardından dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021’de heyecan her geçen gün biraz daha artıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül ve dokunulmazlık oyunları için kıyasıya mücadele etti. Market ödülünü 7-4'lük skorla kazanan Gönüllüler takımı oldu. Market ödülünün ardından dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da market ödülünü kazanan Gönüllüler takımının ardından dokunulmazlık mücadelesi yine nefesleri kesti. Dokunulmazlık oyununda sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyen Poyraz'ın yanı sıra Ünlüler takımından da kural gereği bir erkek oyun dışı kaldı. Bu isim Sergen oldu. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler 10-5'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesini kazanma başarısı gösterdi.

SURVİVOR'DE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından Gönüllüler takımında SMS oylamasının tamamlanmasının ardından yarışmacılar tek tek oylarını kullandı. Oylama sonucunda bu haftanın ilk eleme adayı olan isim Aleyna Çalışkan oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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