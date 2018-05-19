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Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 01:35 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in son yayınlanan 74. bölümüne kavgalar damga vurdu. Survivor son bölümde, makarna ödüllü oyun sırasında Mustafa'nın Nagihan'a kenardan söylediği söz ve Ümit Karan'la birlikte gülmeleri Nagihan'ı çıldırttı. Ünlüler bench'ine yürüyerek 'Ne gülüyorsunuz' diye bağıran Nagihan gözyaşlarına boğuldu. Survivor'da Nagihan'a yaptıklarından dolayı Mustafa'ya kızan Turabi çok sinirlendi. Oyun sonrası Turabi ile Mustafa arasında da büyük tartışma yaşandı. Hakan'dan ise çok sert sözler geldi.

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da birleşme partisinden sonra, iki takım arasında gerginlikler devam ediyor. Survivor son bölümde takımlar hem ödül oyununda hem de baraka ve köfte ekmek oyununda karşı karşıya geldi.

ÜMİT VE MUSTAFA'NIN HAREKETLERİ NAGİHAN'I AĞLATTI

Gönüllüler'den Nagihan'a kaybettiği bir oyun sonrasında, bench'te oturan Mustafa'dan uyarı geldi. Ardından Ümit Karan ile birlikte gülen Mustafa'yı gören Nagihan çılgına döndü. 'Burada palyaço mu oynuyor? Ne gülüyorsunuz. Artık yeter' diye bağıran Nagihan'ı Hakan Hatipoğlu zor sakinleştirdi. Yaşanan olayın ardından isyan eden Nagihan, karşı takımdan sürekli kendisiyle ilgili dalga geçmeler olduğunu ve artık dayanamadığını söyledi. Oyunlarda oynamaktan bile zevk almadığını söyleyen Nagihan gözyaşlarına boğuldu.

NAGİHAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Turabi seremonideyken oyun sırasında Mustafa Kemal'le yaşadığı gerginlik sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan'dan özür diledi. Takım arkadaşlarını eleştiren Turabi, yapılanların doğru olmadığını söyledi.

TURABİ VE MUSTAFA OYUN ALANI DIŞINDA KAVGA ETTİ
Turabi ve Mustafa Kemal arasında oyun sonunda sinirler gerildi.Oyun sonrasında otobüse bindikleri sırada ise Turabi, Mustafa'ya tepki gösterdi. 'Kızla dalga geçiyorsunuz. Sen sinirlerini bozdun Ümit de güldü. Yaptığın hareketlere dikkat et' diye bağıran Turabi, Nagihan'a yapılanlardan dolayı çok sinirlendi.

'CESARET HAPI YUTMUŞ AMA...'
Survivor'da önceki gün Hilmi Cem'le, sonra da Nagihan'la tartışan Mustafa'ya Hakan Hatipoğlu çok sert sözler söyledi. Hakan Hatipoğlu, seremoni sırasında son oyunlarda takımıyla gerginlik yaşayan Mustafa Kemal hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mustafa'ya sert sözlerle uyarıda bulunan Hakan, 'İki oyundur gerginiz. Aslında birleşme haftası beraber yemekler yedik danslar ettik. Güzel geçmişti. Ancak Mustafa'nın kazandığı oyunda kötü söz söylemesi bizi çileden çıkardı. Mustafa geçen hafta yine iletişim oyununda Anıl onun sepetine top attı diye Turabi'yle birlikte kıyameti kopardılar. Dün iletişim oyununda Mustafa Hilmi Cem'e kötü söz söylüyor. Bugün yine aynı şekilde laf atmalar. Bir cesaret hapı yutmuş anladığım kadarıyla. Bize değil kendi takımına odaklansın. İlk dokunulmazlığı almaya baksın, kendini kurtarmaya çalışsın. Burada gelip bize abuk subuk hareketler yapmasın' dedi.

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