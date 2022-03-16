Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da eleme adayları kimler?

Survivor'da iki takım da eleme adayı ismi yazmamak için parkurlarda savaştı. Ancak oyunun sonucunda dokunulmazlığı Gönüllüler aldı ve Ünlüler takımı konseyde isim yazdı. Survivor'da 2. eleme adayı yeniden Ünlülerden biri oldu. Öte yandan iletişim oyununu kaybeden takım gözyaşlarına boğuldu. İşte ayrıntılar...

DOKUNULMAZLIK VE İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık ve iletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı. İletişim oyununu kaybeden Ünlüler takımından Nagihan Karadere, Merve Aydın, Çağan Atakan Arslan gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gizem ve Perviz dokunulmazlığı kazandı. Survivor'da ikinci eleme adayı olarak Barış Murat Yağcı'nın ismi çoğunlukta çıktı. Böylece eleme potasındaki isimler Mert Öca ve Barış Murat Yağcı oldu.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcı olan Barış Murat Yağcı, Survivor yarışması ile ününe ün kattı. Survivor 2020'de ikinci olan Barış Murat Yağcı şimdi Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer alıyor.

21 Ocak 1991 İzmir doğumlu Yağcı 31 yaşındadır. 1,99 boyuncaki Yağcı'nın Yağmur Ernak adında bir kız kardeşi bulunuyor.

