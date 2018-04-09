Survivor'da kahvaltı ödülü oyununu kim kazandı? Gönüllüler şanssızlıklarını kırdı mı?

Survivor'un 9 Nisan Pazartesi yayınlanan 43. bölümünde, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ödülü gören yarışmacılar çılgına döndü. Oyun alanına getirilen kahvaltı sofrasının etrafına toplanan yarışmacıları uzun süre ödülü seyretti. Ilıcalı esprili bir dille yarışmacıları uyararak uzaklaştırmak zorunda kaldı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da yeni konsept ve takımların değişmesinin ardından hiç bir oyunu kazanamayan Gönüllüler takımı oyuna hırslı başladı. Ödül oyununda ilk mücadeleyi kazanan Gönüllüler oldu. Ancak All Star takımı büyük bir atağa geçerek üst üste 6 oyun kazandı ve durumu 6-1'e getirdi. Kazanan tarafın çikolatalı ekmek ve açma yiyeceği voleybol oyununda Gönüllüler farkı kapattı ve müthiş bir geri dönüşle 7 oyun kazanarak 8-6 öne geçti. Ancak Gönüllüler bir çok oyunda olduğu gibi sonunu getiremedi ve oyun sonunda kaybeden taraf oldu.

Oyundan sonra kendileri için hazırlanan kahvaltı sofrasına geçen Ünlüler takımı keyifli ödülün tadını çıkardı.

ÜNLÜLER TAKIMINDA YARIŞMACI SEÇME GERGİNLİĞİ!

Ödül oyunu öncesi yarışacak olan isimleri seçerken Ünlüler arasında sesler yükseldi. Adem ile Ümit Karan arasında yarışmacı seçmesi sırasında tartışma yaşandı.