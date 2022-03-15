Survivor'da kim elendi? 14 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor parkurlarıyla ve All Star kadrosuyla seyircileri ekranlara kilitliyor.14 Mart akşamında Survivor'da neler yaşandığı merak konusu oldu. Sercan Yıldırım adaya veda ederken Mert Öcal, potadaki isimleri 2020 yılındaki yarışmacılar olduğunu ve adaya uyum sağlayamadıklarını söyledi. Tüm yarışmacılar birleşme partisine odaklanmış durumda. Peki 14 Mart'ta Survivor'dan kim elendi? İşte detaylar...
Survivor'da oynanan zorlu parkurda atışlar belirleyici oldu. Ünlülerin Gönüllülere karşı oynadığı yarışta kazanan taraf Gönüllüler oldu. Ünlüler ise konseyde isim yazmak zorunda kalacak.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Aycan Yanaç
Adem Kılıçcı
Barış Murat Yağcı
Nagihan Karadere
Elif Yıldırım Gören
Sema Aydemir
Batuhan Karacakaya
Mert Öcal
Merve Aydın
Sercan Yıldırım
Parviz Abdullayev
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Evrim Keklik
Ogeday Girişken
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Sude Burcu
Seda Ocak
Anıl Berk Baki
Yasin Obuz
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Nisa Bölükbaşı
Berkan Karabulut
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