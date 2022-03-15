Survivor'da kim elendi? 14 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor parkurlarıyla ve All Star kadrosuyla seyircileri ekranlara kilitliyor.14 Mart akşamında Survivor'da neler yaşandığı merak konusu oldu. Sercan Yıldırım adaya veda ederken Mert Öcal, potadaki isimleri 2020 yılındaki yarışmacılar olduğunu ve adaya uyum sağlayamadıklarını söyledi. Tüm yarışmacılar birleşme partisine odaklanmış durumda. Peki 14 Mart'ta Survivor'dan kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da oynanan zorlu parkurda atışlar belirleyici oldu. Ünlülerin Gönüllülere karşı oynadığı yarışta kazanan taraf Gönüllüler oldu. Ünlüler ise konseyde isim yazmak zorunda kalacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Aycan Yanaç

Adem Kılıçcı

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Elif Yıldırım Gören

Sema Aydemir

Batuhan Karacakaya

Mert Öcal

Merve Aydın

Sercan Yıldırım

Parviz Abdullayev

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Evrim Keklik

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Sude Burcu

Seda Ocak

Anıl Berk Baki

Yasin Obuz

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Nisa Bölükbaşı

Berkan Karabulut



