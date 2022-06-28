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Survivor'da kim elendi? 27 Haziran Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?

28.06.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da büyük finale çok az bir süre kalmışken hızlı elemeler devam ediyor. Dominik'teki son eleme 27 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Bilindiği üzere Survivor'dan elenen son isim Nagihan Karadere olmuştu. Peki Survivor'da kim elendi? 27 Haziran Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler...

Survivor'da kim elendi? 27 Haziran Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?

Survivor'da finale adım adım ilerleyen yarışmacılar elenmemek için parkur performanslarını zorluyor. Survivor'da 27 Haziran akşamında bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? 27 Haziran Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da Nagihan Karadere'nin elenmesiyle son beşe kalan yarışmacılar Adem, Ayşe, Batuhan, Hikmet ve Nisa olmuştu. Gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunları ve eleme konseyleri sonucunda potaya giren ilk isim Nisa olmuştu. İkinci eleme konseyinde aday Hikmeti üçüncüsünde ise Adem oldu. Sms sıralamasına göre oyu diğerlerinden daha az olan Hikmet Tuğsuz, Survivor 2022 All Star'a veda etti.

"BURAYA KADARMIŞ"

Survivor macerasını beşinci olarak noktalayan Hikmet Tuğsuz şu ifadeleri kullandı: "2019'da yarım kalan bir hikayem vardı sakatlanmıştım. 3 yıllık tedavi sürecimde siz yanımda olmuştunuz. Burada bana destek veren herkese teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Burada yada Türkiye'de elenmemin, şampiyon olamadıktan sonra anlamı yoktu. Son zamanlarda performansım düştü buraya zorluklarla geldim. Yapacak bir şeyim yok buraya kadarmış"

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TV8 survivor
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