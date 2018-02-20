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Survivor'da kim elendi? Ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2018'in ilk eleme gecesinde neler oldu kim ne dedi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 21:16 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de eleme gecesi ödül oyunu ile başladı. Kıran kırana mücadeleye sahne olan ve son iki oyuna kadar kimin kazanacağı belli olan ödül oyununda sürpriz bir sonuç çıktı. Ödül oyunu sonrasında da eleme konseyine geçildi! Peki Survivor 2018'de ilk elenen kişi kim oldu? Eleme adayları Cumali, Marcus ve Yağmur neler dediler? İşte Survivor 2018'de adaya ilk kez veda eden isim ve eleme gecesinden detaylar...

Survivor'da kim elendi? Ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2018'in ilk eleme gecesinde neler oldu kim ne dedi?

Survivor 2018'de ilk eleme gecesi heyecanlı bir ödül oyunu ile başladı. Bu gece içinaslında akıllarda tek soru vardı. Survivor 2018'den ilk elenen isim kim olacak? Bu sorunun cevaplanmasından önce Gönüllüer ile Ünlüleler ağır yğmur altında ödül oyununu oynamaya başladılar. Gönüllüer kötü gidişata bir son vermek istiyorlardı. Kıran kırana geçen ödül oyununu Gönüllüler 10-8'e kazandılar. Ödül oyunu sonrası da konseye geçildi. Konseyde Acun, gerek eleme adaylarından gerek diğer yarışmacılardan oynanan ödül oyunu ve eleme aşaması ile ilgili yorumlarını istedi. İşte Gönüllüler'in ilk kez oyun kazandığı Survivor 2018'de ilk elenen isim ve yeni bölümden detaylar...

ÖDÜL OYUNUNA GÖNÜLLÜLER ÖNCE BAŞLADI

Protesin sütü, yoğurt ve galetanın ödül olarak açıklandığ ödülde yarışmacıların parkur sonunda topları bir platformdan sektirerek sepete sokmaları gerekiyordu. Artık bir şeyler yemek isteyen gönüllüler ilk karşılaşmayı aldılar ama ünlüler hemen cevap verip durumu 1-1'e getirdiler. Nihat Doğan'ın kötü bir performans sergilediği üçüncü oyunda Melih gönüllüleri 2-1 öne geçirdi. Funda ile Damla'nın mücadelei ise ilginç görüntülere sahne oldu. İki yarışmacı da defalarca kaçırdıktan sonra Damla durumu 2-2'ye getirdi.

SAĞNAK YAĞIŞ TAKIMLARI ZORLADI

Dominik'te Survivor adasında ödül oyunu sorasındaki sağnak yağmur yarışmacıları gerek parkurda gerekse de basket kısmında oldukça zorladı. Sağnak yağmur altında devam eden oyun kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 3-2 geriye düşen gönüllüler toparlanarak durumu 4-3'e getirdiler. Sıradaki karşılaşmada eleme potasındaki Yağmur ile Nagihan kapıştılar. Yağmur'un art arda iki basket atmasıyla beraber gönülüler 5-3 öne geçmeyi başardılar.

BASKET ZORLADI

survivor 2018 odul oyunu 20 subat

Survivor 2018'de ödül oyunun kaderini basket kısmı belirledi. Kısa olan parkurda yarışmacılar fazla zorlanmazken sağnak yağmurda sektirerek basket atmak en usta yarışmacıları bile zorladı. Kimi yarışmacılar tek bir basket için bile 8-10 defa atış yapmak durumunda kaldılar. Damla ile Gizem'in arasındaki karşılaşma 3 dakikadan fazla sürdü ve Gönülüler ile Allstar arasındaki durum 6-6 oldu.

GÖNÜLLÜLER NİHAYET KAZANDI!

Dokunulmazlık oyununda All-Star takımından fark yiyen gönüllüer bu sefer mücadeleye çok daha sıkı tutundular ve son oyuna kadar oyun çekişmeli devam etti. Gönüllür durum 8-8 iken bir sayı daha aldılar ve durumu 9-8'e getirerek galibyete bir adım dah ayaklaştılar. Ecem ile Nevin'in karşılaşması da oldukça heyecanlı geçti. Nevin son anda kazanarak ödül oyununu gönüllülere kazandırdı!

survivor 2018 odul oyunu gonuller kazandi 20 subat

TÜRKİYE'NİN EN GÖNÜLLÜ YARIŞMACISIYIM

Survivor 2018'de ilk eleme konseyi Yağmur, Marcus, Cumali'den oluşan eleme adayları çeşitli yorumlarda bulundular. Cumali, Türkiye'nin en gönüllü yarışmacısı olduğunu söyledi. Bundan sonra Acun düşüncelerini paylaştı. Daha önce ilk defa bu kadar belirgin kişilerin ilk haftadan eleme potasına girmesine şaşırdını söyledi. Ayrıca Gönüllülerin karşı takıma yolladığı Ecem'in en iyiler arasına girmesinin de altını çizdi.

GAMZE SURVİVOR'A VEDA ETTİ!

Acun elemeden önce Gamze'nin durumuyla ilgili bir bilgi verdi. Doktorun Gamze'nin devam edemeyeceğine karar verdiğini söyledi ve yeni bir yarışmacının Survivor'a katılacağını belirtti. Acun Metin Kuş'un çok hassas olduğunu ve tam ikna olmadan bir kimsenin yarışmasına izin vermediğinin altını çizdi.

HAKAN MÜŞAİDE ALTINDA!

Acun Hakan için ise durumunu tam bilmediğini, müşaide altında olduğunu belirtti.

SURVİVOR 2018'DE KİM ELENDİ?

Acun, oylamanın noter tarafından onaylanan sonucuna göre yarışmaya veda eden ilk isim Marcus oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ

Eleme adaylarının belirlendiğigece oylamada tüm oylara bakmaya gerek olmadı. Cumali'nin adı 5, Yağmur ile Marcus'un adının 1'er kere çıkınca eleme potasına giren ilk kişi Cumali oldu. Cumali 5-6 yıldır başvurduğunu ve dürüstlüğe önem verdiğini söyledi. Oylama öncesi Anadolu'nun desteğinin arkasında olduğunu ifade etti.

Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Funda, takımın gidişatını düşünerek Yağmur'u seçtiğini söyledi. Yağmur, seçildiği için Funda'ya alınmadığını ve yarışmaya kendi olarak geldiğini giderse de kendi olarak gideceğini ifade etti. Kalırsa kimseyle problemi olmadığını herkesten daha çok çalışacağını açıkladı.

En iyi performansa sahip oyuncu olarak bireysel dokunulmazlık kazanan Ramazan ise eleme potası için Marcus'un ismini verdi. Marcus, Ramazan'ın iyi bir arkadaşı olduğunu ve güçlü oyuncuların takımda bırakılarak azalmak konusunda hem fikir olduğunu SMS'e düşmek takım için iyi olacaksa kendisi için sorun olmadığını söyledi.

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