MAGAZİN

Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kimler kaldı? Üç finalist daha belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2019 01:17 | Son Güncelleme

Survivor'ın 24 Haziran'da ekrana gelen 103. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da finale günler kala bir isim daha adaya veda etti. Peki Survivor'dan kim elendi? Dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan takımdan iki isim finale gitmeyi garantiledi. Yunan yarışmacılardan finale kalan üç yarışmacı belli oldu.

Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kimler kaldı? Üç finalist daha belli oldu!

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümünde siyah ve beyaz takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Hızlandırılmış elemelerin yaşandığı Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor'da son elenen isim de belli oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 103. bölümünde takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İki takımın büyük bir mücadele sergilediği oyunun sonunda kazanan siyah takım oldu. Ancak ilk oyunu beyaz takım kazandığı için üçüncü dokunulmazlık oyununu oynandı.

Üçüncü oyunda ise takımlar 2 - 2 beraberliği kazanınca dokunulmazlık bayrak yarışının sonucuna kaldı. Kıyasıya rekabette kazanan beyaz takım oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan yüz üçüncü bölümde dokunulmazlığı kaybeden siyah takım ada konseyine gitti. Dalaka'nın Survivor finalisti olması nedeniyle Dimitra ve Panagiotis oylama yapılmadan eleme adayı oldular. Survivor 2019'da yapılan genel oylamanın sonucuna göre adaya veda eden son Yunan yarışmacı Panagiotis oldu..

FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da son dokunulmazlığı beyaz takımın kazanmasıyla finale yükselen iki Yunan yarışmacı daha belli oldu. Beyaz takımın aldığı dokunulmazlıkla takımdaki iki Yunan yarışmacı Nikos ve Afroditi, Dalaka'dan sonra finale kalan iki isim oldu.

Böylece Yunan yarışmacılardan Afroditi ve Nikos finale gitmeyi garantiledi. Siyah takımdan ise Katerina Dalaka finali garantileyen isim oldu.


Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldüGece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor kim elendi survivor finalistler survivor dokunulmazlık

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Yener'den bikinili poz!

Hande Yener'den bikinili poz!

Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!

Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!

Burcu Kıratlı'dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı

Burcu Kıratlı'dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı

Arda Turan duruşmasından sonra Berkay eşiyle Çeşme'ye gitti

Dava bitti tatile koştular!

Bergüzar Korel uyardı!

Bergüzar Korel uyardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.