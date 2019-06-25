Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kimler kaldı? Üç finalist daha belli oldu!

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ? Survivor Türkiye Yunanistan yüz üçüncü bölümde dokunulmazlığı kaybeden siyah takım ada konseyine gitti. Dalaka'nın Survivor finalisti olması nedeniyle Dimitra ve Panagiotis oylama yapılmadan eleme adayı oldular. Survivor 2019'da yapılan genel oylamanın sonucuna göre adaya veda eden son Yunan yarışmacı Panagiotis oldu..

Üçüncü oyunda ise takımlar 2 - 2 beraberliği kazanınca dokunulmazlık bayrak yarışının sonucuna kaldı. Kıyasıya rekabette kazanan beyaz takım oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor 2019'un 103. bölümünde takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İki takımın büyük bir mücadele sergilediği oyunun sonunda kazanan siyah takım oldu. Ancak ilk oyunu beyaz takım kazandığı için üçüncü dokunulmazlık oyununu oynandı.

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümünde siyah ve beyaz takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Hızlandırılmış elemelerin yaşandığı Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor'da son elenen isim de belli oldu.

FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da son dokunulmazlığı beyaz takımın kazanmasıyla finale yükselen iki Yunan yarışmacı daha belli oldu. Beyaz takımın aldığı dokunulmazlıkla takımdaki iki Yunan yarışmacı Nikos ve Afroditi, Dalaka'dan sonra finale kalan iki isim oldu.

Böylece Yunan yarışmacılardan Afroditi ve Nikos finale gitmeyi garantiledi. Siyah takımdan ise Katerina Dalaka finali garantileyen isim oldu.



