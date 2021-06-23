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Survivor'da kim elendi? Survivor final hayallerine veda etti! Survivor'da son 4'e kimler kaldı?

23.06.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 22 Haziran Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme konseyi heyecanı yaşandı. Yarışmacılar konseyden önce son ödül oyununda da yarıştı. Survivor'da İsmail Balaban İstanbul'daki yarı finali garantileyen isim olmuştu. Survivor'ın son haftasında elemeye Ayşe, Poyraz ve Berkay kaldı. Sms oylamasının sonucuna göre ise Acun Ilıcalı elenen yarışmacıyı açıkladı. Ilıcalı, "Elenen isim benim final adayı olarak gördüğüm bir yarışmacı" dedi. Peki Survivor 2021'de kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor final hayallerine veda etti! Survivor'da son 4'e kimler kaldı?

Survivor 2021’de final haftasında son dörde kalan isimleri belirlemek için yapılan dokunulmazlık oyunları sona erdi. Bu hafta potaya giren isimler Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de sezonun son ödül oyunu ekrana geldi. Mavi takım ile kırmızı takım, sezonu güzel bir ödülle kapatmak için parkurda son kez kıyasıya bir mücadeleye girişti. Mavi takımda Poyraz ile Ayşe, kırmızı takımdan Berkay, Aleyna ve İsmail’e karşı ödül için çekişti. Oyunda skor 3-3 iken Berkay ile Poyraz parkura çıktı. Parkurda Berkay çok kötü düştü ve dizini engele çarpması ile acı içinde yere yığıldı. Önce Poyraz'ın yardımına geldiği Berkay'a yapılan müdahale sonrasında parkur dışına alındı. Sonrasında Ayşe, Aleyna'yı yenerek 4-3 yaptı. Devamında ise kendini iyi hisseden Berkay, oyuna kaldığı yerden devam etti ve Poyraz'ı yenerek skoru eşitledi. Oyunda 8-5 öne geçen Mavi takım, bu üstünlüğünü koruyamadı. Sonrasındaki beş karşılaşmayı alan kırmızı takım, ödül oyununu 10-8 skorla kazandı.

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Ödülü kazanan kırmızı takımın yarışmacıları, kendilerini süreceği iki lüks spor araba ile ultra lüks bir villaya gidecek.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu hafta ilk dokunulmazlığı Aleyna kazandı ve ilk eleme adayı olarak Ayşe’nin ismini söyledi. İkinci dokunulmazlığı kazanan İsmail’in söylediği Poyraz, ikinci eleme adayı oldu.
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Survivor 2021'in son dokunulmazlığı kazanan ise Ayşe oldu. Ayşe, son eleme adayı olarak ise Berkay'ın ismini söyledi.

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Böylece Survivor'da yarı final öncesinde eleme kalan yarışmacılar Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu.

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Üç yarışmacı arasında ise sms oylaması yapıldı. Sms oylamasının sonuçlarına göre Survivor 2021'den yarı final öncesinde elenen yarışmacıyı Acın Ilıcalı açıkladı.

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Survivor 2021'den elenen yarışmacı Berkay Yuvakuran oldu.

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YARI FİNALE KALACAK İKİ İSİM DAHA BELLİ OLACAK

Acun Ilıcalı ada konseyinde yarı finalle ilgili açıklama yaptı. Survivor'ın 23 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, üç yarışmacı yarı finale gidebilmek için karşı karşıya gelecek. Ilıcalı, "İsmail dışında kalan üç yarışmacı bir oyun oynayacak. 5'er canla oyun oynayacaksınız. 5'e ulaşan iki yarışmacı yarı finale kalacak" dedi.

SURVİVOR 2021 YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

Survivor’da 2021 sezonu yarı finali ve finali İstanbul’da canlı yayınla ekrana gelecek. Yarı finali 24 Haziran Perşembe günü yayınlanacak. Final ise 25 Haziran Cuma günü yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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