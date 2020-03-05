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Survivor'da korkutan anlar! Mert bir anda yere yığıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Her bölümü büyük bir merakla izlenen Survivor'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Mert olduğu düşünülen yarışmacı birden yere yığıldı. Ünlüler takımından olan Mert'in neden düşüp bayıldığı ise henüz bilinmiyor.

Survivor'da korkutan anlar! Mert bir anda yere yığıldı

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma günü yayınlanacak olan bölümde Ünlüler takımından bir yarışmacı herkesin uyuduğu esnada bir anda yere düştü.

TAKIM ARKADAŞLARI YANINA KOŞTU

Erzak oyununun oynanacağı yeni bölüm tanıtımının sonunda Ünlüler takımında herkesin uyuduğu esnada direğe tutunan yarışmacı ayakta duramayınca yere yığıldı. Ersin'in yattığı yerden kalkarak " ne oldu ne oldu" demesiyle takımda herkes uyanarak yere düşen yarışmacının yanına koşuyor.

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Karanlıkta çekilen görüntülerde bayılan kişinin başarılı oyuncu Mert olduğu ileri sürüldü. Zor şartlar altında yarışan Mert'in açlıktan mı yoksa bir hastalıktan mı bayıldığı ise henüz bilinmiyor.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Yakışıklı oyuncu son olarak Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Tarık karakterini oynadı.

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