Survivor'da korkutan kaza! İddialı isim parkurda yığılıp kaldı

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Her bölümde kaos ve tartışmaların gündem olduğu yarışmada bu defa korkutan bir kaza yaşandı.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında iddialı ismin yere yığıldığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Furkan Kızılay yarışma esnasında parkura kafasını vurdu ve o an yığılıp kaldı.

Yarışmaya ara verilen dakikalarda ünlü isme arkadaşları müdahale etti. Yarışmadaki korku dolu o anlara sosyal medyada yorum yağdı.









