MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da korkutan kaza! İddialı isim parkurda yığılıp kaldı

Survivor'da korkutan kaza! İddialı isim parkurda yığılıp kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 13:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan fenomen yarışmada bu defa korkutan bir kaza yaşandı. Yeni bölüm fragmanındaki görüntüler yürekleri ağza getirdi. İddialı yarışmacı parkurda yığılıp kaldı.

Survivor'da korkutan kaza! İddialı isim parkurda yığılıp kaldı

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Her bölümde kaos ve tartışmaların gündem olduğu yarışmada bu defa korkutan bir kaza yaşandı.

furkan 1

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında iddialı ismin yere yığıldığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Furkan Kızılay yarışma esnasında parkura kafasını vurdu ve o an yığılıp kaldı.

furkan 2

Yarışmaya ara verilen dakikalarda ünlü isme arkadaşları müdahale etti. Yarışmadaki korku dolu o anlara sosyal medyada yorum yağdı.

furkan 3

Chef GPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan iddia! Yakışıklı oyuncuyla... Şaşırtan iddia! Yakışıklı oyuncuyla...
Kendine gelir gelmez Kızılcık Şerbeti'ni izledi! Yerine gelen ismi duyunca...Kendine gelir gelmez Kızılcık Şerbeti'ni izledi! Yerine gelen ismi duyunca...
Dekoltesine dayanamadı! Şoke eden ifadeler! "Seksenliği bile..."Dekoltesine dayanamadı! Şoke eden ifadeler! "Seksenliği bile..."
Anahtar Kelimeler:
survivor Furkan Kızılay sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin

Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Cinsel tuzak! Saniyelik görüntü 20 bin euroya patlıyordu

Cinsel tuzak! Saniyelik görüntü 20 bin euroya patlıyordu

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

Google'ın yapay zekası derbinin skoru için tahminde bulundu

Google'ın yapay zekası derbinin skoru için tahminde bulundu

'İyi sinyaller vermiyor' Profesörden 'kar yağışı' açıklaması

'İyi sinyaller vermiyor' Profesörden 'kar yağışı' açıklaması

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.