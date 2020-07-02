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Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın elenmesinin ardından Cemal Can gözyaşlarına boğuldu: Böyle bitmemeliydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 22:05 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin yeni bölümünde Nisa'nın gidişi sonrası adada röportaj veren Cemal Can, adeta gözyaşlarına boğuldu. Nisa'nın elenmesinin ardından yıkılan Cemal Can, "Çok üzgünüm. Böyle bitmemeliydi" ifadelerinde bulundu.

Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın elenmesinin ardından Cemal Can gözyaşlarına boğuldu: Böyle bitmemeliydi

Survivor 2020'de önceki bölümde adaya veda eden ve sevenlerini üzen Survivor Nisa'nın ardından en yakın arkadaşı Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu.

"BÖYLE BİTMESİNE İZİN VERMEMELİYDİK"

Nisa'nın vedası sonrası konuşan Cemal Can "Belki burası bize göre değildi. En zor olan ikili bizdik. Kötü zamanlarda birbirimizi kaldırdık. Hep çok güzel bir şekilde hatırlayacağız birbirimizi eminim. Zor çok daha zorlaştı. Kısa bir zaman kaldı ama her yerde anılarımız var. Kendimi suçluyorum, hepimizi suçluyorum. Kazanabilirdik, böyle bitmesine izin vermemeliydik. Çok üzgünüm, böyle bitmemeliydi." ifadelerini kullandı.

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