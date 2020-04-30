Survivor'da Nisa'nın durumu nasıl? Survivor'dan elenen Gizem'den Nisa itirafları: Psikoloji çok bozuldu!

Survivor'dan elendikten sonra Survivor Panorama'ya katılan Survivor Gizem, adada davranışlarıyla dikkat çeken Survivor Nisa'nın psikolojisi ile bilgiler verdi. Nisan ile Cemal Can ile adada en yakın olan isim Gizem, Nisa'nın moralinin bozuk olmasının net bir yanıtını bilmediğini ifade etti. Kötü bir psikoloijik olarak çöküşte olduğunu söyledi ve bazı olayları kaldıramadığını da sözlerine ekledi.

Survivor Gizem, Suvrivor Nisa'nın ruh halinin dalgalı olduğunu söyledi ve "Nisa herşeyiyle şampiyonluğa gidebilecek birisi ve kendisini toparlamalı." dedi ve Nisa'yı yer yer uyardıklarını belirtti. Gizem katıldığı programda şunları anlattı:

"Survivor'a ben 2. hafta geldim. Ben geldiğimde bile Nisa'nın psikolojisi çok iyi değildi. Sonradan ise çok çöktü. 'Bittim ben' diyordu. Cemal Can, Yasin ve ben çok toparlamaya çalıştık, destek verdik. Nisa bazı olayları kaldıramadı, insanların bazı tavırlarını kaldıramadı. Hep içine attı. Zaten çok fazla konuşmuyor. Konuştuğu bir kaç kişi var sadece. Bir kaç saat iyi oluyor ama bir anda sonra dibe çöküyor. İçinden çıkamaz bir psikolojiye girdi.

O dengelerin süresi de kısaldı, bir saat çok iyi bir saat çok kötü oldu. Bunları şımarıklıktan yapmıyor bu nedenle daha kötü hissediyor. Atışları iyi, şampiyonluğa gidebilecek bir isimdi. ok iyi niyetli tatlı bir insan. Kendini toparlarsa hala şampiyonluğa gidebilir"



