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Survivor'da Nisa'nın durumu nasıl? Survivor'dan elenen Gizem'den Nisa itirafları: Psikoloji çok bozuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 21:55 | Son Güncelleme

Survivor 2020'den elenen son isim olan Gizem Birdan, adada davranışlarıyla dikkat çeken Survivor Nisa'nın psikolojisi ile bilgiler verdi. Adada Nisa'nın en yakınındaki isimlerden olan Gizem, "Nisa çok çöktü. Bir kaç saat iyi oluyor sonra aniden büyük bir çöküş yaşıyor. Bunu şımarıktan yapmıyor. O nedenle psikolojisi daha da bozuluyor" dedi.

Survivor'da Nisa'nın durumu nasıl? Survivor'dan elenen Gizem'den Nisa itirafları: Psikoloji çok bozuldu!

Survivor'dan elendikten sonra Survivor Panorama'ya katılan Survivor Gizem, adada davranışlarıyla dikkat çeken Survivor Nisa'nın psikolojisi ile bilgiler verdi. Nisan ile Cemal Can ile adada en yakın olan isim Gizem, Nisa'nın moralinin bozuk olmasının net bir yanıtını bilmediğini ifade etti. Kötü bir psikoloijik olarak çöküşte olduğunu söyledi ve bazı olayları kaldıramadığını da sözlerine ekledi.

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Survivor Gizem, Suvrivor Nisa'nın ruh halinin dalgalı olduğunu söyledi ve "Nisa herşeyiyle şampiyonluğa gidebilecek birisi ve kendisini toparlamalı." dedi ve Nisa'yı yer yer uyardıklarını belirtti. Gizem katıldığı programda şunları anlattı:

"Survivor'a ben 2. hafta geldim. Ben geldiğimde bile Nisa'nın psikolojisi çok iyi değildi. Sonradan ise çok çöktü. 'Bittim ben' diyordu. Cemal Can, Yasin ve ben çok toparlamaya çalıştık, destek verdik. Nisa bazı olayları kaldıramadı, insanların bazı tavırlarını kaldıramadı. Hep içine attı. Zaten çok fazla konuşmuyor. Konuştuğu bir kaç kişi var sadece. Bir kaç saat iyi oluyor ama bir anda sonra dibe çöküyor. İçinden çıkamaz bir psikolojiye girdi.
O dengelerin süresi de kısaldı, bir saat çok iyi bir saat çok kötü oldu. Bunları şımarıklıktan yapmıyor bu nedenle daha kötü hissediyor. Atışları iyi, şampiyonluğa gidebilecek bir isimdi. ok iyi niyetli tatlı bir insan. Kendini toparlarsa hala şampiyonluğa gidebilir"

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Survivor, Survivor 2020, Survivor Nisa, survivor gizem,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kızlar okadar mücadale verdi browo ama şu ünlülerin nasıl bir şak şakçı olduğunu hayranlıkla izledik sercan emre mert ersin siz nasıl bir kalekter bozukluğunuz var çözemedim azcık duruşunuz olsun.
Nalbanttan,kuyumcu yapmak gibi bir şey. Survivor olabilecek bir tek yarışmacı var mı orada???
madem çöküşte çıkmalı yarışmadan o para bile iyi edemez insanı kazansa bile. bunun sonucu ailesine de kızgınlık duyar. üzüldüm
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