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Survivor'da Nisa ve Sercan aşkı başladı mı? Herkesten uzakta baş başa sohbet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 00:15 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de aralarında aşk iddiaları ortaya atılan Nisa ile Sercan arasında yakınlaşma dikkat çekti.

Survivor'da Nisa ve Sercan aşkı başladı mı? Herkesten uzakta baş başa sohbet!

Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ayrı takımlarda yarışan Nisa Bölükbaşı ile eski milli futbolcu Sercan Yıldırım arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşındı.

Sercan'ın Gönüllüler takımdaki Nisa'ya olan davranışları aşk dedikodularını ayyuka çıkarmıştı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan açık arttırmada Sercan'ın Nisa'ya yaptığı yemek jesti dikkat çekmişti. Nisa'nın cheescakeiçin girdiği açık arttırmaya katılan Sercan'ın daha sonra geri çekilerek ‘Nisa’ya kıyamıyorum, Nisa yesin’ demesi ilgiyle takip edildi. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanında ise iki ismin yakınlaşması ekranlara yansıdı.

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Sercan'ın ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdığı görülüyor. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaşıyor.

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Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili koyu bir sohbete giriyor. Sercan'ın "Tabi bir de Survivor'dayız. Sonuçta bir şeyin içersindeyiz" sözleri dikkat çekiyor.

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Survivor, Survivor Nisa, Survivor Nisa Bölükbaşı, survivor nisa sercan,

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