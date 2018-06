Survivor'da Nusret'ten 1150 kişilik mangal partisi! Survivor'da Nusret ödülünü kim kazandı?

Survivor 2018'in Kıbrıs finalleri öncesinde ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar Nusret'in et ziyafeti için yarıştılar. Survivor'da yarı finale çıkacak olan ikinci yarışmacının belirlendiği oyun öncesinde, Acun Ilıcalı yarışmacılara sürpriz yaptı.

Her yıl Survivor'a gelerek yarışmacılara et pişiren Nusret bu sene işlerinin yoğunluğundan dolayı yarışmanın son günlerinde Dominik'e gelebildi. Survivor 2018'de ödül oyunu öncesi seremonide karşılarında Nusret'i gören yarışmacılar sevinçten havaya uçtu. Nusret sürpriziyle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, 'Nusret de kendi işleriyle çok yoğun. Ancak bütün planını programını iptal etti buraya koşa koşa geldi. Nusret'in Etiler'de arka tarafta bir restoranı varken de Survivor'daydı, şimdi her yerde

dükkanı var yine Survivor'da. Nusret'in kapanışa gelmesi ayrı bir anlam taşıdı' dedi

NUSRET'TEN 1150 KİŞİLİK MANGAL PARTİSİ

Acun Ilıcalı Dominik'in en büyük mangal partisini hazırladıklarını belirterek, 'Bu gece mangal partisinde tüm prodüksiyon ekibi olacak. 1150 kişiyi davet ettim. Bunların 400'ü Dominikli çalışanlarımız. Dominik böyle bir mangal partisi görmemiştir. Çekimlerini yaptığımız Kolombiye ve Yunanistan için de aynı ödülü verdik. Onlarda da yarışmayı kazananlar sizinle birlikte aynı masada yemek yiyecek' dedi.

NUSRET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Nusret ödüllü oyunda yarışmacılar bireysel mücadele verdi. Damla'yı yenmeyi başaran Nagihan ödüle gidecek ilk isim oldu. Erkeklerde ise ödülün sahibi Adem oldu. Nagihan ödüle götürmek için takım arkadaşı Damla'yı, Adem ise Turabi'yi seçti.