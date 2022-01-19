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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2022 All Star'da ilk ödül ne oldu?

19.01.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da sezonun ilk ödül oyunu oynandı. Survivor'ın 19 Ocak Çarşamba ekrana gelen 5. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Günlerdir açlık yaşayan yarışmacılar zorlu parkurda yarıştı. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan ve ödülün sahibi olan takım belli oldu. Peki, Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Yeni sezonun ilk ödülü ne oldu? İşte 19 Ocak Survivor 2022’de ödül oyununu kazanan takım.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2022 All Star'da ilk ödül ne oldu?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları bu yılın ilk ödül oyununda mücadele etti. Dominik'te çekimleri yapılan Survivor'da yarışmacılar 5 gündür kendilerine verilen kısıtlı erzakla karınlarını doyuruyordu. Ödül oyununu kazanan takım ise farklı bir yiyecek yemenin keyfini çıkardı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star’da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda mücadele etti. Murat Ceylan'ın sunduğu ödül oyununda, oldukça aç olan iki takım yarışmacılar ödülü kazanabilmek için tüm enerjileriyle savaştı.

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Son ana kadar süren mücadele sonunda ödülü kazanan takım belli oldu. Survivor’da bu yılın ilk ödül oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

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SURVIVOR'DA İLK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2022'de oyunu kazanan gönüllüler takımı ödülle buluştu. Yarışmacılar ödül olarak ise kraker kazandı.

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survivor
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