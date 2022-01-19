Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2022 All Star'da ilk ödül ne oldu?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları bu yılın ilk ödül oyununda mücadele etti. Dominik'te çekimleri yapılan Survivor'da yarışmacılar 5 gündür kendilerine verilen kısıtlı erzakla karınlarını doyuruyordu. Ödül oyununu kazanan takım ise farklı bir yiyecek yemenin keyfini çıkardı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star’da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda mücadele etti. Murat Ceylan'ın sunduğu ödül oyununda, oldukça aç olan iki takım yarışmacılar ödülü kazanabilmek için tüm enerjileriyle savaştı.

Son ana kadar süren mücadele sonunda ödülü kazanan takım belli oldu. Survivor’da bu yılın ilk ödül oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA İLK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2022'de oyunu kazanan gönüllüler takımı ödülle buluştu. Yarışmacılar ödül olarak ise kraker kazandı.



