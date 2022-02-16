Survivor'da olay anlar! Mert Öcal Sude Burcu'nun sevgililer gününü kutladı

Survivor yeni bölüm fragmanında Mert ve Sude arasındaki olaylar yeniden gün yüzüne çıktı. Survivor'ın yayınlanacak olan yeni bölümünde Mert Sude'ye çiçek verdi.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Survivor 2022 yarışmacısı Mert Öcal, Sude'ye çiçek vererek ''Sevgililer günün kutlu olsun.'' dedi. Sude ise ''Teşekkür ederim senin de kutlu olsun.'' karşılığını verdi.

Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı. Nisa'dan Sude'ye "Daha havaalanında 'seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepki geldi.

ÖDÜL OYUNU ÜNLÜLERİN

Survivor'da kazanan takım ödül oyunundaki kıyasıya rekabetin ardından belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı ilk etapta uzun atlama oyununda karşı karşıya geldi. İlk önce kadınların mücadele ettiği yarışmada galibiyete uzanan takım ünlüler oldu.

Erkekler oyununda ise 8-4'lük skorla ünlü isimler galibiyete ulaştı ve sandviç ödülünü kazanan taraf oldu.

GERGİNLİK YAŞANDI

Oyun sırasında Yemek tartışmasına giren ünlü isimlere gönüllüler takımından tepki geldi. Yarışmanın sonunda açıklama yapan Anıl Berk Baki, Sercan'a 'ödülü kazanmadan konuşmasını yapıyorsunuz, ayıp ediyorsunuz' sözleriyle tepki gösterdi. İkili arasında gergin anlar yaşandı.

