Survivor'da olay iddia! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen isim diskalifiye edilecek! Yerine bakın kim geliyor

Mert Öcal ile yaşadığı ilişki nedeniyle son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sude Burcu'nun diskalifiye edileceği iddiaları, sosyal medyayı karıştırdı. Survivor paylaşımları yapan ifşa sayfaları, geçtiğimiz günlerde oyun esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle zor günler geçiren Sude Burcu'nun diskalifiye edileceğini, yerine ise Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel'in geleceğini öne sürdü.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Ayşe Yüksel, Survivor All Star'a geleceği yönündeki iddialar hakkında sessizliğini korurken, Yüksel'in ailesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ayşe Yüksel'in ablaları, Ayşe Yüksel'in Survivor All Star'a yedek yarışmacı olarak dahil olacağını söyleyen Twitter paylaşımlarını beğendi.

Ayşe Yüksel, Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışmıştı. İsmail Balaban, Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu ile finale koltuğuna oturan Yüksel, yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı.

Öte yandan Sude Burcu'nun sakatlığının ciddi bir sakatlık olduğu ve bu şekilde yarışmaya devam edemeyeceğine dair iddialar mevcut.

MERT VE SUDE AŞKI OLAY YARATTI

Sude Burcu, Mert Öcal ile yaşadığı aşk nedeniyle, büyük tepki çekmişti. Mert Öcal'ın hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda birlikte olduğunu söyleyen Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz bölüm sinir krizi geçirmiş, Sude Burcu'ya ''Sen kendine saygısı olmayan bir kadınsın. Sen, Mert ve Makbule arasına giren kişisin. Bu bana yapılsa umurumda değil ama en yakın arkadaşıma yapılmış bir şey olduğu için içim içimi yiyor'' diyerek sitem etmişti.

''HERKES BİRBİRİNİ ALDATSIN''

Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ve Sude Burcu ile aynı anda ilişki yaşaması, Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarıyı da çileden çıkarmış, Özarı ''Aldatmayı normalleştirdik resmen. Herkes birbirini aldatsın o zaman! Böyle bir dünya yok! Sen eğer bir şey yapıyorsan ya onunla yapacaksın, ya bununla yapacaksın. İkisinden birisini tercih edeceksin! Benim karakterim ve yapım budur kardeşim... Nisa bana göre en doğrusunu yapıyor. Ben de olsam aynısını yapardım. Gelelim Sude'ye... Sude, aldatıldığını kabul ediyor. Mert, diğer kıza ''Çocuğumuz olacak, evleneceğiz'' demiş, Nisa tüm bunları uyduruyor mu? Bunların hepsinin yalan olduğunu nasıl düşünebilirsiniz?'' diyerek canlı yayında öfkelenmişti.



