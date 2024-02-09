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Survivor'da ortalık karıştı! Gizem'in Yunus Emre'ye yakın temasından sonra karısına mesaj yağdı! Yanıtı sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran fenomen yarışma programına bu defa Gizem'in Yunus Emre'ye yakın teması damga vurdu. Bu anların sosyal medyada konuşulmasının ardından Yunus Emre'nin karısına mesaj yağdı. Yanıtı ise sosyal medyayı salladı...

Survivor'da ortalık karıştı! Gizem'in Yunus Emre'ye yakın temasından sonra karısına mesaj yağdı! Yanıtı sosyal medyayı salladı

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarışmada yapılan değişiklikler ve yaşanan tartışmalar büyük yankı uyandırırken bu defa Gizem'in Yunus Emre'ye yakın teması tepki çekti.

Yarışmada tartışmaya giren Yunus Emre'yi engellemeye çalışan kadın yarışmacılar ve özellikle Gizem'in teması sosyal medyada gündem oldu.

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Evli olan Yunus Emre'ye bu kadar samimi davranılmasına 'Ne çirkin görüntüler bunlar?', 'Gizem'in amacı ne?', 'Ne yapmaya çalışıyor' gibi yorumlar yapılırken diğer yandan Yunus Emre'nin karısının beğendiğini bir tweet ortalığı karıştırdı.

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Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen'in 'Ben olsam gurur duyardım bu görüntüden Survivor'da harem kurdu Yunus Emre çok güzel demiş mi?' yorumunu beğendiği ortaya çıktı.

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Tüm bu yaşananların ardından Bedia Gözen Özden kendisine gelen bir mesajı paylaştı ve yanıtı sosyal medyayı salladı.

Bedia Gözen Özden'e bir takipçisi; 'Ben Yunus Emre'nin kızlarla olan yakınlığını dpğru bulmuyorum. Dışarıdan kötü gözüküyor. Keşke Yunus Emre kızlardan uzaklaşsa.' yazdı.

YUNUS EMRE EŞİ

Yunus Emre'nin karısı Özden ise; 'Onu sakinleştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar sevindikleri için dans ettiler takılmıyorum böyle şeylere. Kardeniz ile hediye göndermiş bana onu alacağım. Başka kötü bir şey düşünmek istemiyorum' diye yanıt verdi.

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