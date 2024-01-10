Survivor'da tansiyon yükseldi! İki isim birbirine girince Acun Ilıcalı çıldırdı! 'Alın bunu...'

TV8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2024 All Star'ın son bölümüne Hakan ve Bozok kavgası damga vurdu. Hakan oyun sonrası sinirlerine hakim olamayarak Bozok'un üzerine yürüdü.

FİZİKSEL TEMAS

Hakan, Bozok'a karşı fiziksel temasa bulundu ve tartışma büyüdü. Bozok ise Hakan'a 'Sen kime kişniyorsun' diyerek çıkıştı.

ACUN ILICALI ÇILDIRDI

Acun Ilıcalı ise olaya anında müdahale ederek, 'Fiziksel temas ne alaka? Eline niye vuruyorsun adamın? Alın bunu, çıkarın çabuk dışarı.' dedi.

Ada konseyinde konuşan Ilıcalı: "Bugün oyun alanında istemediğimiz görüntüler, beklemediğimiz bir isimden panoramada yıllardır bulunan ve yarışmacıları yorumlayan Hakan, bugün öfkesine yenik düştü." dedi.

SURVİVOR HAKAN ELENDİ Mİ?

Tansiyonun yükseldiği bölümün sonunda konseyde Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı. Ilıcalı, Hakan'ın bu hareketinin yaptırımsız kalmayacağını söyleyerek, "Ben normalde itme hareketine çok takılmayabilirdim. Onun dışında söylediğin kötü sözler var. Alışık değilim senden kötü sözlere, çok senlik değil. Ama özür dilemek önemli bence insanlar hata yapar." dedi.





