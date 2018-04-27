Survivor'da tarihi fark! Hamburger ve iletişim oyunlarını kim kazandı?

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da günün ikinci oyunu ise iletişim ödülü için oynandı. Kazanan takımın arkadaşları yada ailesiyle görüşeceği oyunda, çekişmeli bir mücadele yaşandı. Acun Ilıcalı oyunun ödülünü, 'Ünlüler kazanırsa aileleri ile mesajlaşacak, Gönüllüler kazanırsa arkadaşları ile telefonda konuşabilecek' sözleriyle açıkladı. Dengeli giden oyun sonunda gülen taraf yine Gönüllüler takımı oldu. Oyun sonrasında Gönüllüler takımı yakın arkadaşlarıyla telefonda konuşarak hasret giderdi.

HAMBURGER ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI? Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları hamburger için kıyasıya mücadele ettiler. Survivor'ın en uzun havuz parkurunda oldukça zorlu bir oyun oynandı. Acun Ilıcalı'nın yönettiği oyunda son iki haftanın formda takımı Gönüllüler çok iyi başladı. Oyun sonunda ise tarihi bir fark yaşandı. Gönüllüler hamburger oyununu 10-2'lik farkla kazanmayı başardı.

Survivor 2018 26 Nisan Perşembe akşamı 55. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'ın son bölümünde günlerdir üst üste bütün oyunları kazanan Gönüllüler takımı bu çıkışını sürdürmek, Ünlüler ise kötü gidişlerine dur demek için parkura çıktı.

SEVİNÇ GÖSTERİSİ ÜNLÜLER'İ ÇOK KIZDIRDI!

Ödül oyununu kazanan Gönüllüler'in sevinç gösterisi Ünlüler'in tepkisini çekti. Turabi, All Star takımından geçen 3 isme bu konuda ayrı parantez açtı. Hilmi Cem, Damla ve Murat'ı eleştiren Turabi, 'Herhalde bu kadar yenilgi görmedim. Psikolojim bozulmaya başladı. Karşı taraftaki arkadaşlıkları midemi bulandırıyor. Kardeşinin gitmesi üzerine olan zaferler, kardeşinin gitmesini sağlayan insanlarla kardeşlik kuran Hakan. Orası ayrı bir midemi bulandırıyor. Hiç bir zaman böyle bir sevinç yapmadık. Bu da bize güzel bir ders oldu'dedi.

ÜNLÜLER'DEN ANIL'A SERT TEPKİ!

İletişim ödül oyununda Ünlüler takımı Anıl'ın atış yapma şekline tepki gösterdi. Mustafa Kemal Anıl'a 'Torbayı kafama attın. Hala itiraz ediyorsun' diyerek tepki gösterince, Anıl 'Konuşma be' diyerek bağırdı. Bunun üzerine Turabi ise, 'Kendine gel. Ne demek konuşma' diyerek Anıl'a bağırdı. Ümit Karan ve Anıl arasında da tartışma yaşandı.

ÜMİT KARAN ÇILGINA DÖNDÜ!

İletişim oyunu sırasında Ümit Karan ise deliye döndü! Oyun sırasında Ümit Karan’ın elinin tahtaya değmesi Gönüllüler takımının ‘değdi’ diye bağırması üzerine Ümit Karan çıldırdı “Nereye değdi be!” diye bağırmasına neden oldu. Gönüllüler takımındaki kadınlar bu tepki üzerine geri çekildi.

ADEM VE YAĞMUR DA BİRBİRİNE GİRDİ!

İletişim ödül oyununda kendi yarıştığı sırada Adem'in itirazlarını duyan Yağmur, oyun bitince tepkisini dile getirdi. Adem'in oyun sırasındaki davranışlarını eleştirdiği Yağmur ise, 'Her şeye itiraz ediyorsun. Boş konuşma' diyerek bağırdı.



