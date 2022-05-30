Survivor'da yemek çaldığını açıklamıştı! Merve Oflaz bikinili pozlarıyla büyüledi: "Gözlerimiz bayram etti"

2008 yılında katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasının ardından 2010 yılında Survivor yarışmasına katılarak şampiyon olan Merve Oflaz, yeniden sosyal medyada gündeme gelen isim oldu. Sevgilisi Allan Hakko ile tatile çıkan güzel oyuncu, bikinili pozlarıyla takipçilerini adeta mest etti.

SURVİVOR İTİRAFLARIYLA OLAY OLMUŞTU

Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un ''Bize Kaldı'' adlı Youtube kanalına geçtiğimiz haftalarda konuk olan Merve Oflaz, Survivor itiraflarıyla programa damga vurmuştu. "Hiç yemek çalıyor muydunuz?" sorusuna, "Arada bir aşırdığım olmuştur" ifadelerini kullanan Merve Oflaz'ın söylemleri olay yaratmıştı.

CESUR BİKİNİLİ POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Son olarak çıktığı tatilden cesur bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu Merve Oflaz, fiziğiyle adeta herkesin ağzını açık bıraktı.

Merve Oflaz'ın bikinili pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun pozlarına "Sayende gözlerimiz bayram etti" şeklinde yorumlar geldi.





