Survivor'da yeni takımlar nasıl olacak? Acun'dan kritik konsey! Survivor 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 46. yeni bölüm tanıtım yayınlandı. 14 Nisan Salı günü ekrana gelecek olan Survivor yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, ilk olarak iletişim oyunu için mücadele verecek. Yarışmanın en değerli ve manevi ödülünü kazanmak için yarışmacılar zorlu parkurda yoğun efor sarf edecek.

Survivor 46. bölüm finalinde ise kritik bir ada konseyi toplanacak. Survivor 2. dönem ilk konseyinde takımların son durumları belirlenecek. Ünlüler ile gönüllüler takımında nasıl bir değişim yaşanacak, kim hangi takıma gidecek şimdiden merak ediliyor.

Survivor 2020 46. yeni bölümüylee 14 Nisan Salı akşamı saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 45. bölümde ise takımlar, kumda voleybol oynayarak ödülü kazanmak için mücadele etti. Voleybol oyununda takımlar, üçer kişilik takımlar ile sahaya çıktı. Beş sayı alan takım bir puan kazanmış oluyordu. Bu şekilde 10 puanı toplayan takım, oyunu kazanmış oldu. Gerilimin, tartışmanın yoğun, heyecanın yüksek olduğu Survivor voleybolu ödül oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı, birleşme partisinde kaldıkları evde bir gün daha geçirme şansı yakaladı. Gönüllüler yarışmacıları akşam yemeği ve kahvaltı keyfi yaşadılar.



