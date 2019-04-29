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Survivor Dalaka ve Atakan için olay sözler! 'Sevgili misiniz, kardeş mi?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 21:55 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan 'Survivor Ekstra' programının yorumcuları, aynı takımda yer alan Katerina Dalaka ile Atakan Işıktutan arasındaki ilişkiyi tartıştı.

Survivor Dalaka ve Atakan için olay sözler! 'Sevgili misiniz, kardeş mi?'

Dalaka'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında sanki hiç önemli değilmiş gibi Atakan'la şakalaşması, 'Survivor Ekstra' yorumcularını kızdırdı.

Nagihan Karadere, "Ben bunların ilişkisini çözemedim. Sevgili misiniz, kardeş mi, kanka mı? Ne oldukları belli değil ya da hepsi. Atakan 'Kız kardeşimsin' diyor, bunların ilişkisini anlayan varsa bize de açıklasın" dedi.

OYUNU BIRAKIP ŞAKALAMIŞLARDI
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 57. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında Dalaka ve Atakan'ın birbirleriyle şakalaşması dikkatlerden kaçmamıştı.

HAKAN'DAN ATAKAN YORUMU
Survivor Panorama yorumcularından Hakan ve Damla, Atakan'ın kliniğe gitmesiyle alakalı olay yorumlarda bulundular. Psikolojik olarak kendisini zayıf hisseden Atakan'ın kliniğe gitmesinde Bora'nın büyük payı olduğunu belirten Hakan, "Bora bu işleri çok iyi yapıyor." dedi. Atakan'ın psikolojik tedavi görmesiyle alakalı açıklamalarda bulunan yorumcular, "Bora'nın bu işte büyük payı var" dedi.

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
Kerimcan'ı topa tuttu: Evine alanlar... Kerimcan'ı topa tuttu: Evine alanlar...
Ablaları yapar da o durur mu! Ablaları yapar da o durur mu!
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Survivor survivor 2019 survivor dalaka Dalaka, Atakan Survivor Panorama

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