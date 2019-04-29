Survivor Dalaka ve Atakan için olay sözler! 'Sevgili misiniz, kardeş mi?'

Dalaka'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında sanki hiç önemli değilmiş gibi Atakan'la şakalaşması, 'Survivor Ekstra' yorumcularını kızdırdı.

Nagihan Karadere, "Ben bunların ilişkisini çözemedim. Sevgili misiniz, kardeş mi, kanka mı? Ne oldukları belli değil ya da hepsi. Atakan 'Kız kardeşimsin' diyor, bunların ilişkisini anlayan varsa bize de açıklasın" dedi.

OYUNU BIRAKIP ŞAKALAMIŞLARDI

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 57. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında Dalaka ve Atakan'ın birbirleriyle şakalaşması dikkatlerden kaçmamıştı.

HAKAN'DAN ATAKAN YORUMU

Survivor Panorama yorumcularından Hakan ve Damla, Atakan'ın kliniğe gitmesiyle alakalı olay yorumlarda bulundular. Psikolojik olarak kendisini zayıf hisseden Atakan'ın kliniğe gitmesinde Bora'nın büyük payı olduğunu belirten Hakan, "Bora bu işleri çok iyi yapıyor." dedi. Atakan'ın psikolojik tedavi görmesiyle alakalı açıklamalarda bulunan yorumcular, "Bora'nın bu işte büyük payı var" dedi.

