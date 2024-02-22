Survivor'dan 500 bin TL kazanmıştı! Cemal Can Canseven'in Çeşme'deki yeni evi gündem oldu

2020 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olan ve 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Cemal Can Canseven yarışmanın ardından sunduğu programlarla adından söz ettirdi.

Ekran macerası beklediğinden kısa süren Cemal Can Canseven şimdi de Çeşme'deki yeni eviyle gündem oldu. Çeşme'den ev alan ünlü ismin yeni evi ağızları açık bıraktı.

Sosyal medya hesabından eviyle ilgili paylaşımlar yapan Cemal Can Canseven 'Mimar Cemal bey yapacağı dekorasyonları düşünüyor' notunu düştü.

Evinin dış görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan ünlü isim araştırmalara göre Çeşme'de tüm mobilyaların ekstra pahalı olduğunu dile getirdi. Canseven paylaşımınında; 'Bekle beni Ümraniye Mobilyacılar Çarşısı' ifadelerini kullandı.







