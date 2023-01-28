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Survivor'dan dönen Berdan Mardini hunharca yemek yedi! ''Böcek ve yılanın kalorisi çok düşük''

28.01.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açlığa ve sıcaklığa dayanamadığı için Survivor 2023'ten çekilen Berdan Mardini Türkiye'ye gelir gelmez kendini yemek yemeğe verdi. 15 günlük Survivor macerasında 6 kilo veren Mardini 'nin hunharca yemek yediği görüntüler sosyal medyanın diline düştü...

Survivor'dan dönen Berdan Mardini hunharca yemek yedi! ''Böcek ve yılanın kalorisi çok düşük''

Tv8'in fenomen yarışması Survivor 2023 kadrosunda yer alan ancak adadaki sıcaklığa ve açlığa dayanamadığı için yarışmadan geri çekilen Berdan Mardini döner dönmez öyle bir yemek yediki sosyal medyanın gündemine düştü.

15 günlük Survivor macerasında 6 kilo veren Mardini, "15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım" dedi. Ailesi tarafından sevdiği yemeklerle karşılanan Mardini, verdiği kiloları almak için günlerdir sık sık yemek yiyor ve o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Berdan Mardini bu defa öyle bir yemek yediki iştahı herkesi şaşırttı. Ünlü türkücü yemek yediği esnada ''Bunun hayali ile yaşıyordum yemin ederim. 6 kilo verdim. Böcek ve kertenkelelerin yılanların kalorisi çok düşük. Kokonat cırcır yapıyor'' sözleri ise oldukça dikkat çekti.

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Berdan Mardini'ye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

Bir hafta kaldın. Neyin özlemi açlığı bu?

Açlık ağıt yaktırır açlık şovu yapmaya gerek yok.

Sanki zorla göndermişler sen kendin gittin.

Bu kadar da olmaz ya hiç mi birşey görmedin?

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