MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'dan elenen Ersin Korkut köpeği Mes ile fotoğrafını paylaştı: İnsanın acı gününde...

Survivor'dan elenen Ersin Korkut köpeği Mes ile fotoğrafını paylaştı: İnsanın acı gününde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 21:03 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle Survivor’a veda eden Ersin Korkut’tan ilk paylaşım geldi. Survivor'dan elendikten sonra çok sevdiği köpeği Mes'in ölüm haberini alan Ersin Korkut adeta yıkıldı. Ersin Instagram hesabından köpeğiyle çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

Survivor'dan elenen Ersin Korkut köpeği Mes ile fotoğrafını paylaştı: İnsanın acı gününde...

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'a veda eden isim Ersin Korkut oldu. Ersin'in vedası ve konseyde yaşananlar tüm Türkiye'nin yüreğini burktu. Açıklamayı yapan Acun Ilıcalı'nın bir hayli zorlandığı görülürken, Ersin'in köpeği ile ilgili sözleri de herkesi gözyaşlarına boğdu.

Survivor'a katıldıktan kısa süre sonra çok sevdiği köpeği Mess'i kaybeden Ersin Korkut'a bu acı haber, konsey sonrası kuzeni Yılmaz Erdoğan tarafından açıklandı.

Yayın sonrası köpeğinin ölüm haberini öğrenen Ersin Korkut, Instagram hesabından da ilk paylaşımını yaptı. Ersin, "Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız" notunu yazdı.

ersin

Ersin Korkut'un paylaşımına yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz
Her Şey Seninle Güzel ilk defa ekranda!Her Şey Seninle Güzel ilk defa ekranda!
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

İstanbul Valiliği'nden kısıtlamayla ilgili açıklama!

İstanbul Valiliği'nden kısıtlamayla ilgili açıklama!

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor yarışmacıları ve Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayını rekor kırdı! 1 milyon kişi izledi

Survivor canlı yayını rekor kırdı!

Her Şey Seninle Güzel konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Seninle Güzel filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Her Şey Seninle Güzel ilk defa ekranda!

Şabaniye filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Şabaniye konusu ve oyuncu kadrosu

Şabaniye ne zaman ve nerede çekildi?

Acun Ilıcalı: Ersin'e köpeğinin öldüğünü Yılmaz Erdoğan söyledi

Acun Ersin'e kötü haberi veremedi! O isimden yardım istedi

Çağla Şıkel yasağı delip çocuklarını dışarı çıkarmıştı! Özür diledi

Yasağı delmişti! Yayında açıklama yaptı

Duygu Sarışın karantinadan çıktı! Karantinada bakın ne yapmış

Karantinada bakın ne yapmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.