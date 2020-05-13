Survivor'dan elenen Ersin Korkut köpeği Mes ile fotoğrafını paylaştı: İnsanın acı gününde...

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'a veda eden isim Ersin Korkut oldu. Ersin'in vedası ve konseyde yaşananlar tüm Türkiye'nin yüreğini burktu. Açıklamayı yapan Acun Ilıcalı'nın bir hayli zorlandığı görülürken, Ersin'in köpeği ile ilgili sözleri de herkesi gözyaşlarına boğdu.

Survivor'a katıldıktan kısa süre sonra çok sevdiği köpeği Mess'i kaybeden Ersin Korkut'a bu acı haber, konsey sonrası kuzeni Yılmaz Erdoğan tarafından açıklandı.

Yayın sonrası köpeğinin ölüm haberini öğrenen Ersin Korkut, Instagram hesabından da ilk paylaşımını yaptı. Ersin, "Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız" notunu yazdı.

Ersin Korkut'un paylaşımına yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.



