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Survivor’dan elenen Öykü Çelik aşkta kazandı!

07.04.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen Öykü Çelik, aşkta kazandı. İsmail Berhan ile evlilik kararı alan Öykü Çelik, güzel haberi Instagram’dan paylaştı.

Survivor’dan elenen Öykü Çelik aşkta kazandı!

Survivor 2021 macerası geçtiğimiz hafta noktalanan Öykü Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla sevgilisi İsmail Berhan'ın evlilik teklifine, "Evet" dediğini duyurdu.

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Rol aldığı başarılı yapımlarla adından söz ettiren ve sonrasında Survivor 2021'e giden Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta en düşük SMS'i alarak yarışmaya veda etti. Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmadan Türkiye'ye dönen oyuncu, büyük bir sürprizle karşılaştı.

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ÖYKÜ ÇELİK'E TEBRİK YAĞDI

Oyuncu, yarışma programı için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı. Instagram'dan parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, "Evet" yazarak, teklif aldığını duyurdu. Oyuncuya, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Çiftin, önümüzde aylarda nikah masasına oturması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Öykü Çelik
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Ömür boyu mutluluklar diliyorum güzel gözlü kız

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