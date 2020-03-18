Survivor'dan elenen Tayfun Erdoğan kimdir? Emrah'ın oğlu Tayfun kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

Survivor 2020'nin 17 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, sms oylamasında ilk 3'e giren Nisa'nın adını söylemesi sonucunda eleme adayı oldu. Tayfun, elemeye kaldığı Ceyhun ve Evrim'den daha az oy alınca Survivor'a veda etti. Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan'ın hayatı da merak konusu oldu. İşte Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenler.

Emrah yıllar önce şarkıcı Emrah'ın oğlu olarak magazin gündemine girmişti. Bir dönem komilik yapan Tayfun Erdoğan, daha sonra evlendirme programına çıkarak taliplerini aramıştı.

SURVIVOR TAYFUN'UN HAYAT HİKAYESİ

Tayfun Erdoğan, babası olan Emrah ile yaşadıklarını anlattı. Survivor Tayfun Erdoğan'ın ismi bir dönem babası ile olan ilişkisi ile gündeme gelmişti.

29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında yaptığı açıklamalar ile geceye damga vurdu.



Survivor yeni bölümde duygularını dile getiren Tayfun Erdoğan, annesi ve dedesini çok özlediğini söyledi. Oyunlara onların duasını alarak çıktığını belirten Tayfun Erdoğan, dedesinin kendisini oğlu yerine koyduğunu ve onu hep babası olarak gördüğünü açıkladı. Emrah'ın babası olduğunu ispatlamak için çektiklerini anlatan Survivor Tayfun'un sözleri izleyenleri duygulandırdı.