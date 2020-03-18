Survivor'dan elenen Tayfun Erdoğan kimdir? Emrah'ın oğlu Tayfun kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

Survivor 2020'nin 17 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, sms oylamasında ilk 3'e giren Nisa'nın adını söylemesi sonucunda eleme adayı oldu. Tayfun, elemeye kaldığı Ceyhun ve Evrim'den daha az oy alınca Survivor'a veda etti. Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan'ın hayatı da merak konusu oldu. İşte Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenler.
Emrah yıllar önce şarkıcı Emrah'ın oğlu olarak magazin gündemine girmişti. Bir dönem komilik yapan Tayfun Erdoğan, daha sonra evlendirme programına çıkarak taliplerini aramıştı.
Tayfun Erdoğan, babası olan Emrah ile yaşadıklarını anlattı. Survivor Tayfun Erdoğan'ın ismi bir dönem babası ile olan ilişkisi ile gündeme gelmişti.
29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında yaptığı açıklamalar ile geceye damga vurdu.
Survivor yeni bölümde duygularını dile getiren Tayfun Erdoğan, annesi ve dedesini çok özlediğini söyledi. Oyunlara onların duasını alarak çıktığını belirten Tayfun Erdoğan, dedesinin kendisini oğlu yerine koyduğunu ve onu hep babası olarak gördüğünü açıkladı. Emrah'ın babası olduğunu ispatlamak için çektiklerini anlatan Survivor Tayfun'un sözleri izleyenleri duygulandırdı.
Babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü anlatan Tayfun Erdoğan "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim" açıklamalarını yaptı.
Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.
İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.
Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu.
Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum