Survivor dokunulmazlık oyununda Sercan ve Nisa gerilimi: Kötü insansınız

Çeyrek finale az bir zaman kala Survivor 2020’de sinirler iyice gerildi. 14 Haziran Pazar günü ekrana gelen Survivor 107. bölümde kırmızı ve mavi takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi

Oyunda ilk mücadele, Cemal Can ile Yasin arasında idi. İki yarışmacı, engellerle dolu parkuru yaklaşık aynı zamanlarda tamamladı. Atışlarda ise yarışmacıları, çubuklarla devirmesi gereken 6 sembol bekliyordu. Kırmızı takımdan Cemal Can, atışları Yasin’den önce yaparak sayıyı kazandı. Survivor Yasin, sayıyı kaybettikten sonra Berkan’a söylediği sözler ile tansiyonu yükseltti. Yasin ile Berkan arasına takım arkadaşları araya girdi ve ikili birbirinden uzaklaştı.

Fakat bu sefer iki takım yarışmacıları arasında sözlü tartışma başladı.

Sercan’ın sözü Nisa’ya getirmesi ise tartışmayı daha farklı bir boyuta taşıdı. Sercan'ın Nisa'ya "Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap" dediği görüldü.



Nisa "Siz kötüsünüz" diye bağırırken, Sercan'ın ise "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" demesi dikkat çekti.