Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim sürgün adasına gitti? 31 Ocak Pazartesi

Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bir kez daha karşı karşıya gelecek. Oyun sonrası haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Survior'ın 31 Ocak Paartesi günkü bölümünde eleme potasına giren yarışmacılar sürgün adasına gönderilecek. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ve gerilimin bir an olsun eksilmediği yarışmada dengeler her an değişiyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 29 Ocak'ta ekrana gelen bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli olmuştu. Dokunulmazlık oyununu 3-1 skorla alan Gönüllüler takımı ödülü kazanınca Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak Barış Murat Yağcı'nın adını çıkarmıştı.

Haftanın 2. eleme adayı ise dün yayınlanan bölüm ile belli oldu. Güç ve denge olayının oldukça önemli olduğu ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf yine ünlüler takımı oldu. Yarışmada ikinci eleme adayı ve sürgün adasına giden isim Birsen oldu.

Survivor'ın 31 Ocak Pazartesi (bugün) ekrana gelecek olan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kazanıp takım dokunulmazlığı alan takım yarışmacıları elenme stresinden kurtulacak. Dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde aralarında 2 ismi eleme potasına sokacak. Böylelikle bu hafta sürgün adasına giden diğer 2 yarışmacı belli olmuş olacak. Survivor'ın 31 Ocak Pazartesi günkü bölümünde eleme potasına girerek sürgün adasına gönderilen yarışmacılar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR'DA KİM SÜRGÜN ADASINA GİTTİ?

Survivor'da bu hafta sürgün adasına giden ilk yarışmacı Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler eleme adayı olarak gösterdikleri Birsen'i sürgün adasına gönderdi. Bu akşam sürgün adasına gidecek olan 3. ve 4. yarışmacı belli olacak.

SURVİVOR YARIŞMASI

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halimde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur. Survivor 2021'in birincisi ise İsmail Balaban olmuştur.

