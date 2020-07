Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Canlı yayınlanan Survivor dörtlü finalde eleme ne zaman olacak?

Survivor 2020'nin son bölümü canlı yayında ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu dokunulmazlık oyunu mücadelesi nefesleri kesti. 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan büyük finale kalan 2 yarışmacıdan biri olmak isteyen Barış, Cemal Can, Yasin ve Berkan zorlu parkurda ter döktü.

Büyük finale sayılı günler kala Survivor'da bir ilke imza atıldı. Canlı yayında oynanan dokunulmazlık oyununun uzaması nedeniyle Cuma akşamı yapılması planlanan konsey Acun Ilıcalı tarafından iptal edildi.

10 TEMMUZ SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de son dörde kalan yarışmacılar, Berkan, Barış, Cemal Can ve Yasin, eşleşme için kura çekimi yaptılar. Yapılan kura çekimi sonunda ilk turda Barış - Yasin ve Cemal - Berkan eşleşmesi ortaya çıktı. Yarışmacılar dinlenebilsin diye eşleşmeler çarpraz olarak yapıldı.

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundaki finale adını ilk yazdıran isim Barış oldu. Yasin ile oynadığı altıncı oyunu da kazanan Barış, skoru 4-2 yaptı. Böylece oyundaki ilk finalist oldu.



Survivor'da 132. bölümdeki canlı yayında oynanan dokunulmazlık oyununda Berkan ile Cemal Can, final için karşı karşıya geldi. Altıncı kez aynı parkura çıkan ikili arasında kıyasıya geçen mücadeleden galip çıkan Cemal Can oldu ve skoru 3-3 yaptı. Berkan ile Cemal Can, dokunulmazlık oyununda son kez parkura çıktı. Bu nefes kesen mücadeleden galip çıkan Berkan, canlı yayındaki oyunda finalde Barış'ın rakibi oldu.