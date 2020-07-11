Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Canlı yayınlanan Survivor dörtlü finalde eleme ne zaman olacak?

Survivor 2020'nin son bölümü canlı yayında ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu dokunulmazlık oyunu mücadelesi nefesleri kesti. 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan büyük finale kalan 2 yarışmacıdan biri olmak isteyen Barış, Cemal Can, Yasin ve Berkan zorlu parkurda ter döktü.
Büyük finale sayılı günler kala Survivor'da bir ilke imza atıldı. Canlı yayında oynanan dokunulmazlık oyununun uzaması nedeniyle Cuma akşamı yapılması planlanan konsey Acun Ilıcalı tarafından iptal edildi.
Survivor 2020'de son dörde kalan yarışmacılar, Berkan, Barış, Cemal Can ve Yasin, eşleşme için kura çekimi yaptılar. Yapılan kura çekimi sonunda ilk turda Barış - Yasin ve Cemal - Berkan eşleşmesi ortaya çıktı. Yarışmacılar dinlenebilsin diye eşleşmeler çarpraz olarak yapıldı.
Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundaki finale adını ilk yazdıran isim Barış oldu. Yasin ile oynadığı altıncı oyunu da kazanan Barış, skoru 4-2 yaptı. Böylece oyundaki ilk finalist oldu.
Survivor'da 132. bölümdeki canlı yayında oynanan dokunulmazlık oyununda Berkan ile Cemal Can, final için karşı karşıya geldi. Altıncı kez aynı parkura çıkan ikili arasında kıyasıya geçen mücadeleden galip çıkan Cemal Can oldu ve skoru 3-3 yaptı. Berkan ile Cemal Can, dokunulmazlık oyununda son kez parkura çıktı. Bu nefes kesen mücadeleden galip çıkan Berkan, canlı yayındaki oyunda finalde Barış'ın rakibi oldu.
Günün sonunda finale kalan isimler Berkan ile Barış oldu. Bu ikili arasındaki final oyununda Berkan, rakibine sayı şansı bile vermedi. Mücadele sonunda beş oyunu da kazanan Berkan, Survivor 2020'de günün birincisi oldu.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, Cumartesi canlı yayınlanacak 2. dokunulmazlık oyununu da kazanırsa dokunulmaz olacak ve sms oylamasına katılmadan 3'lü finale kalacak. Ancak başka bir yarışmacının 2. oyunu kazanması durumunda ise Berkan ile final oyunu oynayacak ve kazanan isim dokunulmaz olacak. Kalan 3 yarışmacı ise Cumartesi akşamı canlı yayında yapılacak olan konseyde sms oylamasına çıkacak. En az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.
12 Temmuz Pazar akşamı ise Survivor'ın yine canlı olarak yayınlanacak bölümünde son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak. Büyük finale kalan 2 yarışmacı, aynı gece Acun Ilıcalı'yla birlikte özel uçakla Türkiye'ye dönecek.
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