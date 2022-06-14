Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynayan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Haziran Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Hız ve denge gerektiren parkurda iki takım yarışmacıları da adeta fırtına gibi esti. Finale kısa bir zaman kala eleme adayı çıkarmak istemeyen yarışmacılar, iki etaplı dokunulmazlık oyununda zorlu anlar yaşadı. İlk etabı kazanan takım iyi performansıyla kırmızı takım oldu. İkinci etapta da kıyasıya bir mücadele yaşandı fakat kazanan takım yine kırmızılar oldu. Böylelikle kırmızı takım 2-0'lık skorla dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda takım kararıyla eleme adayı Nisa olarak belirlenmişti. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden yine mavi takım oldu. Haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için konseyde toplanan yarışmacılar oylama yaptı. Böylelikle takım kararıyla ikinci eleme adayı Atakan oldu.

