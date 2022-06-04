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Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

04.06.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. Survivor'da dün akşam yeniden düzenlenen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oldukça zorlu bir parkurda oynadı. Mavi takımdan kırmızı takıma geçen Nisa dün akşam adeta şov yaptı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı, birçok izleyici tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının yenilenmesinin ardından Survivor'da mücadelelerde artmaya başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki takım yarışmacıları parkurda nefes kesen anlar yaşadı. Survivor'da yeni döneme girilmesiyle birlikte değişen takımların ardından, eleme adayı çıkarmamak için mücadele eden yarışmacılar adeta tozu dumana kattı. En iyiler yarışına kalan dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

SURVIVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM?

Survivor 2022 All Star yarışmasında haftanın ilk eleme adayı dün akşam yapılan ada konseyi sonrasında belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, dün akşam eleme için oylama yaptı ve en çok ismi çıkan kişi Hikmet oldu. Hikmet böylelikle haftanın ilk eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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