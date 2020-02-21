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Survivor Erman Altıkardeş kimdir? Survivor 2020'nin yeni yarışmascısı Erman kaç yaşında, sporcu mu? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 22:22 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de sakatlığı nedeniyle ayrılan oyuncu Uğur Pektaş'ın yerine ünlüler takımına Erman Altıkardeş katıldı. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısına giren Erman Altıkardeş, güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine topluyor. Peki, Survivor'un yeni yarışmacısı Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte, Survivor Erman'ın hayatı ve biyografisi

Survivor Erman Altıkardeş kimdir? Survivor 2020'nin yeni yarışmascısı Erman kaç yaşında, sporcu mu? İşte hayat hikayesi

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler takımı heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2020 sezonuna 4. bölümde iki yeni yarışmacı katıldı. Survivor Ünlüler takımından Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin üner sağlık nedenlerinden dolayı yarışmaya devam etmişlerdi

Uğur Pektaş'ın yerine Survivor 2020 yarışmasına dahil olan Erman Altıkardeş sportif hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce amatör olarak futbol da oynayan Erman Altıkardeş, Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

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YENİ SURVİVOR YARIŞMACISI ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

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Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.


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