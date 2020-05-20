Survivor Ersin Korkut yeni köpeğinin fotoğrafını paylaştı: Adı ne olsun?

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacılarından olan Ersin Korkut, dizindeki sakatlık nedeniyle beklenmedik şekilde yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ersin'in çok sevdiği köpeği Mes ise yarışmacı Survivor'a katıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Bu durum Ersin'den uzun süre saklandı ancak elendiği günün sonrasında kuzeni Yılmaz Erdoğan tarafından kendisine açıklanmıştı.

Elendikten sonra Dominik'te kalmaya devam eden Ersin Korkut, yeni köpeğinin fotoğrafını paylaştı. Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya, kendisinin üzülmemesi için Mes'in ölümünü sakladıkları gerekçesiyle de teşekkür eden Ersin Korkut, Mes'in anısını bu köpekle yaşatacağını belirtti.

Ersin paylaşımında, "Başta Acun abi ve Acun Medya çalışanlarına teşekkür ederim. Ben üzülmeyeyim diye oğlum Mes’in ölümünü yarışmada kaldığım süre boyunca benden saklamışlar. Elbette duyunca çok üzüldüm. Ama Mes çok güzel bir 12 sene yaşadı. Yaşlıydı ve ömrü malesef bu kadarmış. Arkadaşlarım bana sürpriz yapıp bu minik yavruyu sahiplenmişler. Şimdi İstanbul’da beni bekliyor. Mes’in anısını bu minikle devam ettireceğim. İsim bulma konusunda bana yardımcı olur musunuz? Yeni dostumun adı ne olsun? Yorumlarınızı bekliyorum" notunu yazdı.

