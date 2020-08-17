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Survivor Evrim Keklik Acun Ilıcalı’nın teknesinden paylaşım yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 13:26 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışma programı adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye’de koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılan karantina uygulamasında her gün yayınlanan Survivor programının yarışmacıları büyük bir popülariteye ulaşmayı başardı. Yarışmacıların sosyal medya paylaşımları ise adım adım takip edilmeye devam ediyor. Yarışmacılar gönderileriyle Survivor'a olan sevgilerini gösteriyor.

Survivor Evrim Keklik Acun Ilıcalı’nın teknesinden paylaşım yaptı

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor programının Dominik Cumhuriyeti’nde süren 5 aylık macerası sona erdi. Yarışmacılar Türkiye’ye döndükten sonra soluğu Ege’nin mavi sularında aldı. Programın yorgunluğunu atmak için tatil yapan yarışmacılar sosyal medyadan Survivor anılarını canladırmayı sürdürüyor.
Dominik Cumhuriyeti’nde süren çekimler sırasında tüm dünyada ilan edilen seyahat yasaklaması Acun Ilıcalı ve ekibini de vurmuştu. Türkiye-Miami-Dominik Cumhuriyeti üçgeni arasında özel uçağıyla gidip gelen Ilıcalı seyahat yasakları kapsamında Dominik’te mahsur kalmıştı. Elenen yarışmacılarla da yakın diyalog içinde olan Acun Ilıcalı’ya Evrim Keklik’ten büyük bir jest geldi.

‘GÜZEL GÜNLERDİ’

survivor 2020
Survivor All Star kadrosunda olacak isimler arasında adı geçen Evrim Keklik bir kez daha Survivor’a göz kırptı. Elendikten sonra Dominik Cumhuriyeti’nde zaman geçirmeyi sürdüren Survivor Evrim, Acun Ilıcalı’nın sürat teknesinden bir kareyi paylaştı. Yeşil sürat teknesinde Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım’la çekilen bir pozunu paylaşan Evrim fotoğrafa “Güzel günlerdi” notunu düştü. Mert Öcal’la haklarında çıkan aşk iddialarından bunalan Evrim Keklik’in gönderisindeki yorumları sınırlandırması da gözlerden kaçmadı.

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