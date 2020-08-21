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Survivor Evrim ve hayranı arasında büyük gerilim! Hayranı Survivor Evrim’in küfür ettiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının final yapmasından sonra yarışmacılar Türkiye’ye döndü. Ülkelerinde büyük bir sevgi seliyle karşılaşan yarışmacılar adeta şoke oldu. Adlarına oluşturulan onlarca fan sayfasını takip etmekte zorlanan yarışmacılardan Evrim Keklik ilk hayran kriziyle mücadele eden isim oldu. Sosyal medyada açılan fan sayfalarından biriyle sorun yaşayan Evrim Keklik hakkında yapılan küfür iddialarına sert cevap verdi.

Survivor Evrim ve hayranı arasında büyük gerilim! Hayranı Survivor Evrim’in küfür ettiğini açıkladı

‘Evrimkeklikfp’ adıyla açılan sayfada Survivor Evrim’le ilgili paylaşımlar yapan hayranı ve Survivor yarışması arasında ipler gerildi. Fan sayfası yönetici Melisa Evrim’in kendine küfür ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından Evrim’le aralarında geçen telefon konuşmasını yazan Melisa’ya Survivor Evrim’in cevabı sert oldu. İkili arasındaki gerilim diper fan sayfalarının karışmasıyla beraber dalga dalga yayıldı.

‘40 SANİYE BOYUNCA AZARLADI’

Evrim Keklik ve hayranı arasında geçen gerginliğin fitilini fan sayfasının yöneticisi ateşledi. Survivor yarışması boyunca Evrim’le ilgili gönderiler paylaşan sayfa bir anda bambaşka bir alana yöneldi. Takipçilerinin ısrarlı sorunlarına fan sayfasının yöneticisinden çarpıcı açıklamalar geldi. Evrim’i aradığını söyleyen hayranı kendisini azarladığını hatta küfür ettiğini iddia etti.
evrim keklik fan
‘Evrimkeklikfp’ sayfası kurucusu sosyal medya hesabından “Madem herkes öğrenmek istiyor anlatayım; 1 ay önce Evrim’i telefon aracılığı ile aradım. İlk kez aramıştım ve numaramı yani ben olduğumu da biliyordu. Daha sonrasında telefon tabi çalıyor, benim kalbim küt küt bekliyorum. Neyse telefonu açtı kendisi ve açar açmaz ‘Evrim Abla’ dedim. Yaklaşık 15 saniye durdu. Ayrıca ben ona daha önce birçok kez sesli mesaj atmıştım sesimi de tanıyordu, sayfamı da biliyordu” notunu düştü.

'SENİN DİĞER FANLARIMDAN FARKIN YOK'

Evrim’in sessizliğinden sonra kendisine bağırmaya başladığını söyleyen fan sayfası kurucusu “Daha sonra 15 saniye bekledi ve bana telefonda bağırmaya başladı. ‘Yeter artık, arama (Halbuki ben onu ilk kez aramıştım) Senin benim diğer fanlarımdan hiçbir farkın yok’ tarzında birçok kırıcı kötü söylemlerde bulundu. Yaklaşık 40 saniye boyunca telefonda azar işittim. Neye uğradığımı gerçekten şaşırdım” dedi.
Instagram’da Evrim’in en büyük fan sayfası olduğunu iddia eden genç kız, “7 ay boyunca desteklediğim kadının kalbinin bu kara kötü olmuş olabileceğine inanamadım. Telefon kapandı ve ben hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Gerçekten benim için inanılmaz kötü bir olaydı. Ve daha sonra bu sayfada daha fazla kalamayacağıma inandım. Ben Evrim’in Instagram’da olan en büyük fanıyım. Atılan spamlar, linçlemeler, uykusuz geceler bunları saymıyorum bile. Ban telefonda birkaç dakikasını ayırmayan bir kadını daha fazla desteklemeyeceğim inandım. Sonuçta ben onun için 7 ay uğraştım ama o bana birkaç dakikasını ayırmak yerine beni 40 saniye boyunca azarladı” diye konuştu.

GEREKİRSE OLAY YARATIRIM

evrim keklik
Hayranıyla arasındaki tansiyonun yükseldiği Evrim Keklik fan sayfasına net bir şekilde yanıt verdi. Açıklamasında isim kullanmayan Evrim fanı üzerinden meydna okudu. Survivor Evrim “Yazılanlar hakkında hiçbir şey dememe gerek yok. Çünkü yalan olan şeyleri size kanıtlayamam ve çok önemsemiyorum. Bana zarar vermek isteyen beni sevmesin. Benim prime ve olaya ihtiyacım yok. Gerekirse kendim yaratırım zaten” notunu düştü.

‘BENİ ZOR DURUMA SOKACAKTI’

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Hayranıyla tartışmasının sosyal medya üzerinde konuşulması üzerine Evrim Keklik olaya açıklık getirmeyi seçti. Keklik, “Hatırlıyorum beni elendikten sonra aramıştı. Numaramı bulmuş. Beni aramaması gerektiğini söyledim. Onunla özel konuşamam ‘o zaman herkesle konuşmam gerekir’ demiştim ama bağırma ya da kötü sözler geçmedi, Onunla özel konuşsaydım herkese bunu söyleyecek ve beni size karşı zor duruma sokacaktı” dedi.
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Hayranın yazdığı gibi küfürleşme olmadığını belirten Keklik, “Bu arada kızcağız defalarca benim diğer sevenlerimle kavga edip küfürleştiğinde ben korudum bilmem hatırlatabildim mi? Herkes onu bana şikayet ederken... Ama olsun ona da kızmıyorum çünkü diğerlerinden farkı yok kmsenin. Ona özel davranamazdım” notunu ekledi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
biri bos isler pesinde biride bos zaten ne fani git calis evlen senin neisinvar tanimadigina fan olmussun isin gucun yokmu okadarmi bossun
şımarmış nimetten sayarsan böyle olur huşt...
bunun bedavadan fanı mı varmış zuhahajah
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