Survivor Fatih kimdir, kaç yaşında, nereli? GÖZ6 yarışmacısı Fatih Kılıçarslan, Survivor 2023 kadrosunda

Survivor Fatih'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yoğun ilgi gören Survivor'a yedeklerden dahil olan Fatih Kılıçarslan daha önce GÖZ6 yarışmasında da yer almış.

SURVİVOR FATİH KİMDİR?

Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden katılan Fatih Kılıçarslan aslen Yozgatlıdır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği yapmıştır. Yarışmacı daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış.

Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, GÖZ6 yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.

