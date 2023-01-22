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Survivor Fatih kimdir, kaç yaşında, nereli? GÖZ6 yarışmacısı Fatih Kılıçarslan, Survivor 2023 kadrosunda

22.01.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Fatih ile ilgili bilgiler merak ediliyor. TV 8’in sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden Fatih Kılıçarslan da dahil oldu. Peki, Survivor Fatih kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

Survivor Fatih kimdir, kaç yaşında, nereli? GÖZ6 yarışmacısı Fatih Kılıçarslan, Survivor 2023 kadrosunda

Survivor Fatih'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yoğun ilgi gören Survivor'a yedeklerden dahil olan Fatih Kılıçarslan daha önce GÖZ6 yarışmasında da yer almış.

SURVİVOR FATİH KİMDİR?

Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden katılan Fatih Kılıçarslan aslen Yozgatlıdır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği yapmıştır. Yarışmacı daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış.
Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, GÖZ6 yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.

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