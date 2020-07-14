Survivor finalinde Acun Ilıcalı'dan Yasin Obuz açıklaması: 215 gün televizyona çıkarak rekor kırdı

Survivor 2020 finali İstanbul Galataport'ta yapılıyor. Survivor 2020 şampiyonu olan ismin belli olacağı finalde, Acun Ilıcalı son elenen isim olan Yasin Obuz hakkında ilginç bir istatistiği açıkladı.

"BENİM KANALIMDA BENİ GEÇTİN"

TV8'de yayınlanan MasterChef'te de aylarca yarışan Yasin'in Survivor ile birlikte toplam 215 gün televizyona çıktığını söyleyen Ilıcalı, "Yasin bir yıl boyunca 215 gün prime kuşağında televizyona çıkarak bir rekoru kırdı. Ben 215 gün kendi kanalıma çıkmadım. Benim kanalımda beni geçtin. Helal olsun" dedi.

HADİSE YASİN'E ÇİKOLATA YOLLADI

Daha sonra Yasin'i sahneye davet eden Acun Ilıcalı, Hadise'nin gönderdiği çikolatayı Yasin'e verdi.

Survivor Anlat Bakalım oyunu sırasında Hadise'nin çikolata sözü verdiğini söyleyen Yasin, "Hadise'ye teşekkür ederim. Sözünü tutmuş" dedi.



