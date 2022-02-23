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Survivor haftanın performans birincisi kim oldu? Survivor haftanın lideri kim oldu? İşte puan durumu güncel liste 23 Şubat 2022 Çarşamba

23.02.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor haftanın performans birincisi merak konusu oldu. Acun Ilıcalı Survivor'ın 23 Şubat Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde konsey sırasında yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgileri paylaştı. Peki Survivor haftanın performans birincisi kim oldu? Survivor haftanın lideri kim oldu? İşte Survivor puan durumu güncel liste...

Survivor haftanın performans birincisi kim oldu? Survivor haftanın lideri kim oldu? İşte puan durumu güncel liste 23 Şubat 2022 Çarşamba

Survivor haftanın performans birincisi yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Survivor AllStar 2022'nin 23 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, haftanın performans birincisini duyurdu. Bu kapsamda Survivor haftanın performans birincisi kim oldu? Survivor haftanın lideri kim oldu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor puan durumu güncel liste ve Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın detayları haberimizde.

SURVİVOR HAFTANIN PERFORMANS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor haftanın performans birincisi Sema Aydemir oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'ın 23 Şubat Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde Sema Aydemir'i haftanın performans birincisi olduğu için tebrik etti.

Survivor haftanın performans birincisi kim oldu?

SURVİVOR HAFTANIN LİDERİ KİM OLDU?

Survivor AllStar 2022'de haftanın lideri Sema Aydemir oldu. Sema Aydemir toplamda 30 puan ve yüzde 100 başarı ile listede başı çekiyor. Sema Aydemir'i Mert Öcal takip ediyor. Mert Öcal'ın toplam puanı 15, başarı yüzdesi 83.

Listede üçüncü sırada olan Sude Burcu'nun ise toplam puanı 21. Başarı yüzdesi 57 olan Sude Burcu'yu Berkan Karabulut takip ediyor. Listede 4. sırada yer alan Karabulut'un toplam puanı 12. Berkan Karabulut'un tablodaki başarı yüzdesi ise yüzde 57 olarak açıklandı.

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TV8 survivor
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