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Survivor için bomba iddia! Seren Serengil'den bomba yorum 'Herkesle kavga eder' Merve Boluğur ve Mert Aydın...

21.12.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok konuşulan bir düğünle evlenen ve kısa sürede de boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın magazin gündeminden düşmüyor. Bu kez iki isimle ilgili bomba bir Survivor iddiası ortaya atıldı. Survivor 2023 kadrosunda yer alacak ünlü isimler Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya devam ederken Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın da yarışmaya katılacağı iddia edildi. Boluğur'un Survivor'a katılması ihtimaliyle ilgili olarak Seren Serengil'den de çarpıcı bir yorum geldi. Serengil "Merve herkesle kavga eder" dedi.

Survivor için bomba iddia! Seren Serengil'den bomba yorum 'Herkesle kavga eder' Merve Boluğur ve Mert Aydın...

Survivor 2023 kadrosu bir bir açıklanmaya devam ederken son olarak katılacak isimlerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve kısa süre evli kaldığı eski eşi Mert Aydın’ın Survivor kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Bu iddiayı Beyaz TV ekranlarında yayınlanan programda dile getiren Söylemezsem Olmaz ekibi bomba yorumlar yaptı. Seren Serengil, Boluğur için “Herkesle kavga eder, iyi olabilir” şeklinde konuştu. İşte o iddia ve yapılan değerlendirmeler…

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Survivor 2023’te yarışacak ünlü isimler açıklanmaya devam ederken kadroya dair yeni iddialar da ortaya atılıyor. Acun Ilıcalı bugüne dek Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney isimlerini açıklamıştı. Ancak son dönemde evlilikleri ve hızlı boşanmalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur ve Mert Aydın ile ilgili bomba bir iddia geldi. İki ünlü ismin Survivor 2023’e katılacağı öne sürülürken Söylemezsem Olmaz programında bu iddiayla ilgili dikkat çeken yorumlar yapıldı.

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"MERVE ORADA HERKESLE KAVGA EDER"

Arto, “Giderlerse Mert daha fazla kalabilir ama bence Merve 3 hafta civarı kalabilir” dedi.

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Seren Serengil ise “Merve orada herkesle kavga eder. İyi olabilir bence.” şeklinde konuştu.

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"DİSKALİFİYE OLUR O DİSKALİFİYE"

Bircan Bali ise “Merve diskalifiye olmazsa sonuna kadar kalır biliyor musun? Diskalifiye olur o diskalifiye” ifadelerini kullandı. Serengil “Orada bütün şeyler açlıkla alakalı yani. Çok zayıf Merve, çok aç kalırsa… Bilemiyorum” dedi.

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